¡Ú²¿¤¬¡Û¥¤¥ó¥É¿Í½÷À­YouTuber¤ò¡È¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¡É¤ÇÂáÊá¡Ä·³»ö¾×ÆÍ¤Î¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÎ¹¹ÔÆ°²èÅê¹Æ¤ÇÀ¤ÏÀºî¤ê²ÃÃ´¡¡ÄµÊó°÷¤ÈÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¡¦µ¡Ì©¾ðÊó¶¦Í­¤«¡¡¥¤¥ó¥É

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅÐÏ¿¼Ô40Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥É¿Í½÷À­¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥ÉÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤òÅÙ¡¹Ë¬¤ì¤ÆÎ¹¹ÔÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ÎÄµÊó°÷¤ÈÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

ÅÐÏ¿¼ÔÌó40Ëü¿Í¤Î½÷À­¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡È¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¡É

Îó¼Ö¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÍÛµ¤¤Ë²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë½÷À­¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤¢¤ë»û±¡¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤Î½÷À­¤¬¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤òÎ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë½÷À­¤¬¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¡£

¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¤ÏÎ¹¹Ô¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢ÅÐÏ¿¼ÔÌó40Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡£
Â¾¤Ë¤âÎ¹Àè¤òËþµÊ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°õ¥Ñ5·î¤Ë·³»ö¾×ÆÍ¡Ä¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÄµÊó°÷¤Èµ¡Ì©¾ðÊó¶¦Í­¤«

ÌäÂê¤Î¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÎ¹¹Ô¤ÎÆ°²è¤À¡£

³ËÊÝÍ­¹ñÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ï5·î¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·³»ö¾×ÆÍ¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÅö¶É¤Ï¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ­Íø¤ÊÀ¤ÏÀºî¤ê¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤òÅÙ¡¹Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ò½ä¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Î¾Ò²ð¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¡Ê3·î8Æü¤ÎÆ°²è¡Ë¡§
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡¢KFC¡£

¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¡Ê3·î13Æü¤ÎÆ°²è¡Ë¡§
Á°¤Ë¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Þ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆÃæ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤¦¤·¤¿ÉÑÈË¤ÊÎ¹¹Ô¤Ï¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ýÆþ¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥ÉÅö¶É¤Ï¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÂ¦¤¬¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÎ¹¹Ô¤Î»ñ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£

ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Û¥È¥éÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ÎÄµÊó°÷¤ÈÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÄµÊó°÷¤È¤Î¿ÆÌ©¤ÊÆâÍÆ¤ä¥¤¥ó¥É·³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Åö¶É¤ÏÄµÊó°÷¤Èµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 5·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë