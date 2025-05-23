¡¡Â¾¿Í¤Î½»Âð¤ÎÄí¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»°½Å¸©·ÙÎë¼¯½ð¤ÎÃËÀ­·Ù»¡´±¤¬5·î23Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»°½Å¸©·ÙÎë¼¯½ð¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃËÀ­(35)¤Ï5·î1Æü¡¢Îë¼¯»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤Î½»Âð¤ÎÄí¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï2025Ç¯1·î¤«¤é·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÄÅÃÏ¸¡¤Ï¡Ö´Ø·¸³Æ¾Úµò¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈÈºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§Äê¤¹¤Ù¤­¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢23ÆüÉÕ¤Ç·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»°½Å¸©·Ù¤Ï23ÆüÉÕ¤Ç½êÂ°Ä¹Ãí°Õ¤È¤·¡¢ÃËÀ­¤Ï°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£