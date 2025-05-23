ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡È¥¶¥ï¥Ã¡ª¡É¤È¡Ä¡×¶ÛÄ¥¤È´¶Æ°¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤Ï¡©
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖÀèÆü¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥·¥Í¥Þ¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2025¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¾ìÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
ÄÅÅÄ¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×Íí¤ß¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ë¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Î¸ì¤ê¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹ on the Tour 2023 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÆüËÜ¸ø±é¡×Æâ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤òËÍ¤¬¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ËÍ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±éÁÕ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ø´ø¼Ô¤ÎÊý¤È¡Ö¡Ê¸ì¤ê¤¬¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¶Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÑ¤Ê³ú¤ßÊý¤È¤«¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¶Ê¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢¤è¤¯¥²¥¹¥È¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Þ¥¹¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÎÁ°¤ËËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê±éÁÕÃæ¤Ï¡ËÆÃÅùÀÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÇØÃæ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡È¥¶¥ï¥Ã¡ª¡É¤È¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¹¤²¤§¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Ë¤Ï¡ËÂÇ¤Á¾å¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÊý¡¹¤ÈÀÛ¤¤±Ñ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
----------------------------------------------------
5·î18ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯5·î26Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://15audee.jp/articles/news/arzGScruNeYzMYs9hC6vN9xF
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¢¡¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖÀèÆü¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥·¥Í¥Þ¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2025¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¾ìÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
ÄÅÅÄ¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×Íí¤ß¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ë¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Î¸ì¤ê¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹ on the Tour 2023 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÆüËÜ¸ø±é¡×Æâ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤òËÍ¤¬¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ËÍ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±éÁÕ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ø´ø¼Ô¤ÎÊý¤È¡Ö¡Ê¸ì¤ê¤¬¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¶Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÑ¤Ê³ú¤ßÊý¤È¤«¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¶Ê¤Î¶õµ¤´¶¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢¤è¤¯¥²¥¹¥È¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Þ¥¹¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÎÁ°¤ËËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê±éÁÕÃæ¤Ï¡ËÆÃÅùÀÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÇØÃæ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡È¥¶¥ï¥Ã¡ª¡É¤È¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¹¤²¤§¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Ë¤Ï¡ËÂÇ¤Á¾å¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÊý¡¹¤ÈÀÛ¤¤±Ñ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
----------------------------------------------------
5·î18ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
Ä°¼è´ü¸Â 2025Ç¯5·î26Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://15audee.jp/articles/news/arzGScruNeYzMYs9hC6vN9xF