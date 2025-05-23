S.A.R. ½é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¡ØChampion Sound¡Ù³«ºÅ¡¡9·î¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë
¡¡S.A.R.¤¬¡¢9·î¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¡ØChampion Sound¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§S.A.R.¡ß¿·Åìµþ¡¢Ë¤«¤Ê²»³Ú¤ò·Ò¤¤¤ÀBillboard Live¸ø±é¡¡¿·¿Êµ¤±Ô¤Î2ÁÈ¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥ô¡Ë
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü5·î23Æü¤ËÅìµþ LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø202¡§traveling without moving¡Ù¤Î¸ø±éÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Åìµþ WWW¡¢Âçºå ÇßÅÄBananaHall¡¢Ê¡²¬ INSA¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¡¢5·î23Æü20»þ30Ê¬¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£³Æ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢S.A.R.¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë