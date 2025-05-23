¡ÔÇ¯¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤¯¤ê¡Õ¥×¥é¥¹²þÄê¤â¤Ê¤¼¤«¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¾¯¡Ä¡È¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡É¤ª¶â¤â
¡¡Êª²Á¾å¾º¤ÎÇÈ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡£6·î¤Î»ÙµëÆü¤«¤éÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â³Û¤¬¡¢·î³Û6Ëü8000±ß¤«¤é6Ëü9308±ß¡Ê¶¦¤ËËþ³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö1Ëü5696±ßÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÇ¯¶â°ú¤¾å¤²Î¨¡×
¡¡·î¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀé¿ôÉ´±ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Ç¯¶â»Ùµë³Û¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»Ùµë³Û¤Ï1.9¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬Ã±½ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ù¤ë³Û¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÇÒÌîÍÎ»Ò¤µ¤ó¡£
Êª²Á¾å¾º¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÌÜ¸º¤ê¡ª
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Ç¯¶â³Û¤ÏÊª²ÁÊÑÆ°Î¨¤äÌ¾ÌÜ¼ê¼è¤êÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¡Ë¤Ë±þ¤¸¤ÆËèÇ¯²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²ÁÊÑÆ°Î¨¤¬ÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î»Ù¤¨¼ê¤Ç¤¢¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¤òÍÑ¤¤¤Æ²þÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°Î¨¤¬2.7¡ó¤ÇÄÂ¶âÊÑÆ°Î¨¤¬2.3¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þÄê¤Î´ð½à¤Ï2.3¡ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤«¤éÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¿ô¡Ê¸øÅªÇ¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤ÎÊÑÆ°¤äÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î±ä¤Ó¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¡È¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥ÉÄ´À°¡É¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.4¡ó¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê²þÄêÎ¨¤¬1.9¡ó¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¤ÎÊÑÆ°Î¨¤À¤±¤ò´ð½à¤Ë¤·¤ÆÇ¯¶â³Û¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¸½ºß¤ÎÇ¯¶âµëÉÕ´ð½à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Æ¾å¤²Éý¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤è¤ê0.8¡ó¤âÄã¤¤¾å¤²Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÜ¸º¤ê¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Ç¯¶â¡ÈÅ·°ú¤¡É³Û
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶â»Ùµë³Û¤«¤éÆÃÊÌÄ§¼ý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅ·°ú¤¡É¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¾º·¹¸þ¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯¶â»Ùµë³Û¤ÏÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡È¼ê¼è¤ê¡É¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÇÒÌî¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯¶â¤«¤é°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï½êÆÀÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê75ºÐ°Ê¾å¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¡£
¡¡65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤¬158Ëü±ß°Ê²¼¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¤¬155Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å·°ú¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤È¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤À¡£
¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Ç¯´Ö18Ëü±ß°Ê¾å¤Î¸øÅªÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤ÜÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¤ÎÃ±¿È¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬·î3000¡Á4000±ß¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î2000¡Á3000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯¶â¤Î³ÛÌÌ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·î5000±ß¤Ï°ú¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±¿È¼Ô¤Î¾ì¹ç¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤Æ½»Ì±ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·î1Ëü¿ôÀé±ß¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï3Ç¯¤ª¤¤ËÃÍ¾å¤²¡Ê¼¡¤Î²þÄê¤ÏÎáÏÂ9Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢75ºÐ¤«¤é¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤â2Ç¯¤ª¤¤ËÃÍ¾å¤²¡Ê¼¡¤Î²þÄê¤ÏÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÍ½Äê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·î¿ôÉ´±ß¤À¤¬°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Å·°ú¤³Û¤ÏÁý¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡Ç¯¶â¤¬Áý³Û¤·¤Æ¤â¡¢Êª²Á¾å¾º¤äÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÀèºÙ¤ê´¶¡É¤ò¤É¤¦ÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¼õ¤±¼è¤ëÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ë·î400±ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¡ÖÉÕ²ÃÇ¯¶â¡×¤¬¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ç¼ÉÕ·î¿ô¡ß200±ß¤¬½ª¿È¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç2Ç¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¼õµë³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×À©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤ò¡£·î³Û5450±ß¤ò´ð½à¤ËµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¼õµë³Û¥¢¥Ã¥×¤ò
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤ÈÇÒÌî¤µ¤ó¡£Ç¯¶âÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤â¡ÈÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡É¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö'24Ç¯10·î¤«¤é¡¢½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ø¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é70ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢½µ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¡Ê½µ20»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÏ«Æ¯Åù¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡65ºÐ°Ê¾å¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤Ð¡¢ËèÇ¯10·î¤Ë¿·¤¿¤ËÊ§¤Ã¤¿¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÊ¬¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Áý¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤ÈÇÒÌî¤µ¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÄä»ßÄ´À°³Û¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ç·î51Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¤Î12Ê¬¤Î1¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·î³Û¤Î¹ç»»¡Ë¤È¹â¿å½à¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë´ð½àÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÈÆ¯¤¹µ¤¨¡É¤Ï¤Û¤ÜÌµÍÑ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢'25Ç¯4·î¤«¤é¸ÛÍÑÊÝ¸±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¶â¤Ï½Ì¾®¡£¤³¤ì¤Ï¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬60ºÐ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù¤ÆµëÍ¿¤¬75¡óÌ¤Ëþ¤ËÄã²¼¤·¤¿ºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾ÍèÄÂ¶â¤ÎºÇÂç15¡ó¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇÂç10¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼¤¬¤Ã¤¿µëÍ¿¤ÎÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤ê»×¤¤¤¤êÆ¯¤Â³¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼õµë³Û¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤È¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö
¡¡¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤â¤¦1¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î³Û¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¡ÖÅ¾¿¦¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤¿¿Í¡¢Î¥º§Îò¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï²ÃÆþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¶âÈÖ¹æ¤¬2¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÞÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤ËÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µÏ¿¤Î½¤Àµ¤äÈÖ¹æ¤ÎÅý¹ç¡¢Ì¤Ç¼´ü´Ö¤ÎÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸åÇ¼¤Ï¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ø¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¡£¤½¤Î´Ö¤ÏÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡ÖÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¿¦¶È¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ç¼õµë³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ÉËÜÅö¤ËÊ£»¨¡£¤·¤«¤âÇ¯¶â³Û²þÄê¤Ï¤Û¤ÜËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1ÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¸å¤â¡È¼ê¼è¤ê³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡É¤È¿´ÆÀ¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯¶âÀ¸³è¤ò°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÇÒÌîÍÎ»Ò¤µ¤ó¡ü¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£All About¡ÖÇ¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡×¥¬¥¤¥É¡£Ç¯¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É2000·ï°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¯¶â³Êº¹¤Ï¤³¤¦¤·¤Æµ¯¤³¤ë!? ½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤È°äÂ²Ç¯¶â¡Ù¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÃ¼Ä¾»Ò