¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¸ø³«ÆüÊÑ¹¹¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼·à¾ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×2025¡Á2026

ディズニーが2025年〜2026年の劇場公開スケジュールを更新し、新たな公開日を発表しました。

あわせて、『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』の米国公開日が2026年12月18日に変更され、『プラダを着た悪魔 2』『ザ・ドッグ・スターズ(原題)』などの新作公開日も決定しました☆

ディズニー劇場ラインナップ2025〜2026

マーベル最新作『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』の米国公開日が変更となり、2026年冬の注目作としてラインナップに加わりました。

さらに、ファッション映画の続編『プラダを着た悪魔 2(原題)』や、リドリー・スコット監督作『ザ・ドッグ・スターズ(原題)』の劇場公開も発表され、ディズニーの劇場展開に一層の期待が高まります☆

2025年〜2026年公開スケジュール一覧

作品名スタジオ米国公開日日本公開日リロ&スティッチディズニー2025/5/232025/6/6星つなぎのエリオピクサー2025/6/202025/8/1ファンタスティック 4:ファースト・ステップマーベル2025/7/252025/7/25シャッフル・フライデーディズニー2025/8/82025年夏ザ・ロージズ(原題)サーチライト・ピクチャーズ2025/8/292025年秋トロン:アレスディズニー2025/10/102025/10/10デリバー・ミー・フロム・ノーウェア(原題)20世紀スタジオ2025/10/242025年秋プレデター:バッドランド20世紀スタジオ2025/11/72025/11/7ズートピア 2ディズニー2025/11/262025年冬アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ20世紀スタジオ2025/12/192025/12/19ホッパーズ(原題)ピクサー2026/3/62026年春ザ・ドッグ・スターズ(原題)20世紀スタジオ2026/3/272026年春プラダを着た悪魔 2(原題)20世紀スタジオ2026/5/12026年GWスター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグールーカスフィルム2026/5/222026/5/22トイ・ストーリー5(原題)ピクサー2026/6/192026年夏モアナと伝説の海(仮題)ディズニー2026/7/102026年夏アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)マーベル2026/12/182026年冬

人気シリーズの続編や完全新作など、注目作が目白押しのラインナップです。

映画館で体験するディズニーの世界に、ますます期待が高まります☆

ディズニー劇場ラインナップ2025〜2026公開スケジュール紹介でした。

