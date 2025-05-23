¡ÚÆÃ½¸¡Û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¡¡¼«ºî¥¢¥×¥ê¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì ÈÓ¹ËÄ®¤Î¾®³Ø£¶Ç¯À¸¡¡¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤ÏÄê°÷¤Î£³ÇÜ¡ª¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¡¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡¡
23Æü¤ÎÆÃ½¸¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÉ¬½¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
º£¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤À¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÌ²Û»Ò¤òÁª¤Ö°ì¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¤È¡Ä
µÜ¸¶°ìÆÆ¤µ¤ó
¡Öshape turtle¤Ï¥«¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢for i in range¡Ê6¡Ë¤Ï6²ó·«¤êÊÖ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤Î2¹Ô¤Î¥³ー¥É¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¡×
Èà¤¬º£¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤òÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥²ー¥à¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¡ÄÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆÆ¤µ¤ó¤¬Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Î¥«¥á¤ËÏ»³Ñ·Á¤Î¿Þ¤òÉÁ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Éã¡¦¹¨ÌÀ¤µ¤ó¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÊì¡¦Èþ²Â¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶°ìÆÆ¤µ¤ó
¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Q³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÁÛÁü¤·¤¿¤â¤Î¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤«¤±¤¿¤é¼«Á³¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
°ìÆÆ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë¼«ºî¤Î¥¢¥×¥ê¤ò±þÊç¡£Ä¹Ìî¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þÊç¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä
ÊÙ¶¯Ãæ¤Î»ÑÀª¤òÄ¾¤¹¥¢¥×¥ê¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥·¥ã¥¥Ã¤ÈÀèÀ¸¡×¡£°¤¤»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È²»À¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜ¸¶°ìÆÆ¤µ¤ó
¡Ö¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿»ÑÀª¤Î¤¤¤¤¡¦°¤¤¤òAI¤ÇÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»ÑÀª¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é3¼ïÎà¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡×
µÜ¸¶°ì²È
Êì¡¦Èþ²Â
¡Öº£¤Ï»ÑÀª¤¬¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
Éã¡¦¹¨ÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ä¤¡¤â¤Ã¤È¡Ä¡×
°ìÆÆ¤µ¤ó
¡ÖËèÆüÊì¤«¤é»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÃå´ãÅÀ¡£
ÉáÃÊ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÉã¡¦¹¨ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤ÜÆÈ³Ø¡£°ìÆÆ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÏÍ·¤Ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë¤â¡Ä¡£
¡Ö±¦¥Ü¥¿¥ó²¡¤½¤¦¡×
¡Ö¤¨¡©±¦¥Ü¥¿¥ó¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¡©¡×
¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
º£·î³«¹Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥Ã¥º°ÂÆÞÌî¹» ´Ý»³µ®½ãÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Á¤é¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢85ÁÈ¤ÎÊý¤¬¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÄê°÷5¿ÍÄøÅÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤ò6¤ÄÀß¤±¤¿¤È¤³¤í¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤ÏÄê°÷¤Î¤ª¤è¤½3ÇÜ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»Ñ¤â¡£
¾®1¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¯ー¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¾®1¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡ÖºÇ¸å¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö¶µºà¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢º£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢ÄÌ¾Î¥Þ¥¤¥¯¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤Ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿Æ»Ò¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶µ°é¤äÆþ»îÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤¬É¬½¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢»î¸³²ÊÌÜ¤Ë¡Ö¾ðÊóⅠ¡×¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡£³ÎÇ§¤·¤è¤¦°ì²ó¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡×
¾®³Ø4Ç¯
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥Þ¥ó¥É¤È¤«ºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾®³Ø1Ç¯
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¡×
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥Ã¥º°ÂÆÞÌî¹» ´Ý»³µ®½ãÂåÉ½
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êAI¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ëIT²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇÈ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ª¤½¤é¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¢¨ÈÓ¹ËÄ®¡¢5·î16Æü¡Ë
¼«ºî¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ºîÉÊ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿ÈÓ¹ËÄ®¤ÎµÜ¸¶°ìÆÆ¤µ¤ó¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ð¤Í¤Ë¡¢Âç²ñ¸å¡¢¹â¹»À¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆÆ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Èþ²Â¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥È¥é¥¤¤òÆü¡¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»Ò¤É¤â»þÂå¤ËÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
¡ÖÉã¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤òÏÀÍýÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥É¤¬Á´¤Æ¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£