生成AIってちゃんと使おうとするとかなり頭を使うはずなのだけど…。

AI業界は「社会を劇的に変える」と宣言してきましたが、アメリカの教育システムを見るとその本気度は一目瞭然です。

アメリカの教育現場は、まさしく「破壊的」な変化にさらされています。しかもその影響はあまりに大きく深刻で、もはやこの先ちゃんと機能する社会が戻ってくるのかどうかすら怪しく思えてくるほどなのだとか。

AIに振り回される学生の知性

高等教育の現場でいま起きている混乱を象徴する、もっとも情けなくて残念な出来事について、New York Magazine(ニューヨーク・マガジン)が紹介しています。多くの現役学生へのインタビューが掲載されているこの記事は、AIにどれだけ大学生たちが影響を受けてしまったのか、その深刻さを浮き彫りにしています。

たとえば、コロンビア大学に編入したChungin “Roy” Leeさんが、入学に必要な自己PRエッセイをChatGPTで書いて提出したというエピソードが紹介されています。

昨年の9月、コロンビア大学に2年生として編入したLeeさんは、入学後も学業や成績のことはあまり気にしていなかったそうです。

Leeさんは「大学の課題は、ほぼほぼ意味がないんです。AIで簡単にすませられますし、自分でやる気はまったくありませんでした」と話しています。

大学が「知識を広げ、個人に変革をもたらす」とうたう厳しい共通カリキュラムに他の新入生たちが苦戦するなか、LeeさんはAIを活用して、ほとんど努力をせずに楽々と乗り越えていきました。

苦労してアイビーリーグの名門大学に入れたのに、どうして勉強をすべてAI任せにするのか尋ねてみたところ、彼は「ここは、共同創業者や将来の配偶者に出会える最高の場所だからです」とあっさり答えたそう。潔すぎる。

AI推進派の動きと教育現場の混乱

こういうところに、アメリカの教育は特権階級の学生たちがうまく人脈を作って「社会資本」を築き、恋愛を楽しむための手段にすぎないんじゃないかという皮肉な見方が明白に表れているようです。

もし教育が実際に何かを学ぶのではなく、裕福な人々のためのゲームなのだとしたら、そんなゲームはできるだけ早く、効率的に、ほくそ笑みながら攻略しようとするのは必然なのかもしれません。

AIはそんな皮肉な世界観を巧みに利用して、ひねくれた世界観を持つ人々を愚か者にしながら、ちゃっかり利益を得ているのです。

つい忘れてしまいそうになりますが、教育現場はものすごく短い時間でここまで混乱しちゃったんですよね。404 Mediaによれば、アメリカの教育システムは、AIによる不正行為の波にほとんど備えができていなかったとのこと。

記者のJason Koebler氏が全国の学校区から集めた大量の文書を調べたところ、「ChatGPTはいまや教育界で最大級の悩みのひとつになっている」とのこと。

AIが普及し始めた時期には、各地の学校区(教育委員会のようなもの)に「AI推進派のコンサルタント」が現れて、教師たちに生成AIを授業に取り入れるよう働きかけていたといいます。

たとえば、ルイジアナ州の教育省は、『教育におけるChatGPTとAI』というタイトルのプレゼン資料を参考にしたそうです。

このプレゼン資料は、『The AI Infused Classroom(AIが浸透した教室)』のHolly Clark氏、『The Promises and Perils of AI in Education(AI教育の光と影)』のKen Shelton氏、そして『AI for Educators(教育者のためのAI)』のMatt Miller氏の3名の著者が共同で作成したといいます。

プレゼン資料には、「AIはコンピューターに脳を与えて、自分で学び判断できるようにするようなもの」といった説明や、「『盗作』や『不正行為』の概念を見直す時期にきている」という指摘も。

加えて生徒がAIを使ってエッセイを書く流れを示す図や、「教室でChatGPTを活用する20の方法」、さらに「警告: 授業中しかエッセイを書かせないやり方に戻すのは、学習に苦手意識のある生徒を傷つけ、未来に備える機会を奪う」といった内容までも含まれています。

要するに、AIを熱心に推進してきた人たちは、このテクノロジーが学校でのエッセイの執筆や試験を根本から台無しにしてしまうことを最初からわかっていたにもかかわらず、その壊滅的な影響を「破壊」ではなく、新しいやり方としての「変革」と言い換えるように仕向けたかったようです。

知性の衰退と、その先にある未来

この「新しいやり方」は、生徒だけじゃなく教師にも悪影響を与えているといいます。Koebler氏の調査によると、AIを売り込みたいロビイストたちは、ChatGPTのようなツールを活用すれば、授業計画や課題の準備が大幅に簡素化されると教師にアピールしていたそうです。

そして結果的に、教師たちも楽なほうへ流され始めているようです。The New York Times(ニューヨーク・タイムズ)の報道で、大学教授たちが授業計画の作成にAIを利用していることが明らかにされました。教授がAIでつくった授業計画に沿って、学生たちがAIで課題をこなしていくという、なんとも皮肉な状況になっちゃっていますね…。

ここまでくると、もはや言うまでもない話なんですが、あえて言葉にするならこうなります。AIを使えば使うほど、人はどんどんばか(the stupider)になっていきます。そして、ばかになればなるほど、以前は自分の頭脳でできていた作業を、ますますAIに頼らなきゃいけなくなります。

テック業界が進めてきた「サブスク型のサービス提供モデル」のもたらすものが、ここでも明確に現れています。ただし、ここでサブスクしているのは知能そのもの。利用すればするほど、自分が本来持っている思考力はどんどん減っていくというわけです。

そう遠くない未来に、脳に埋め込むチップなどを通じて、AIと脳がダイレクトにつながる日がくるかもしれません。その頃にはもう学校なんて必要なくなって、私たちは『攻殻機動隊』の電脳ネットワークや、『PSYCHO-PASS サイコパス』のシビュラシステムのような社会インフラが構築された世の中で、自分の意思や考えを手放して、AIを介した集合体的な思考の一部として生きることになるのでしょうか。