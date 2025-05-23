ÀÐ´Ý¿·ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤ËÄ©Àï¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö²¿¿ÍÅöÁª¤¹¤ë¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZATSUDAN¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¡£ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê42¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²Æ¤Î»²±¡Áª¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò10¿Í½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£ËÙ¹¾»á¤¬¡ÖÁ´ÉôÈæÎã¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÅìµþÁªµó¶è1¿Í¡¢¥×¥é¥¹ÈæÎã9¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÐ´Ý»á¼«¿È¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÁ´Éô¤Ç10¿Í½¸¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¿·»²¼Ô¤Ï»²±¡Áª¤ÇÈæÎãÀ©ÅÙ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡ÖÈæÎã¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê600Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ËÙ¹¾»á¤¬¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï¿Í¤â¤ª¶â¤â¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÙ¹¾»á¤¬¡Ö²¿¿Í¤°¤é¤¤ÅöÁª¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í?¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÅìµþÁªµó¶è¤ÏÄÌ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥é¥¹ÈæÎã¤Ç¿ô¿Í¡¢10¿ÍÁ´°÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹¤¯Çö¤¯½¸¤á¤Æ¿ô¿Í¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£