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01. ÁÏÂ¤
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
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06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. ÉÔ»×µÄ
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. °Å°Ç
11. Why
12. À¸Ì¿ÂÎ
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
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16. Eureka
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¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¡ÖFrom 808 Studio¡×
Box Set ¡ÈVisual¡É Blu-ray / DVD¡Ê·×5»þ´Ö46Ê¬¼ýÏ¿¡Ë¡§
¡¦¡ãGen Hoshino presents Reassembly LIVE¡ä
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¡¦¡ãAkira Nise presents Fake¡ä
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¡ãGen Hoshino presents MAD HOPE¡ä ¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó¡ÊSOLD OUT¡Ë
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