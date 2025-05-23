Crossfaith、欧州ツアーでFalling In Reverseと共演決定
Crossfaithが、来月からスタートする欧州ツアーで新たにFalling In Reverseと共演することが明らかとなった。
破天荒なキャラとしても知られるロニー・ラドクが率いるFalling In Reverse。名門レーベル・Epitaph Recordsからデビューし、今では世界各地のフェスでもヘッドライナーを務めるなどモンスターバンドと化している彼らと欧州4公演を周ることとなる。
すでに発表されているDownload Festival、Graspop Metal Meeting、Resurrection Festivalをはじめとする夏フェスや自身のヘッドライナー公演に加え、さらなる飛躍の夏となりそうだ。凱旋帰国後7月に開催する＜JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target -＞も見逃せない。
さらに、7月2日（水）にリリースされる映像作品『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』に収録されるドキュメンタリー映像『AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe”』も一部先行公開された。
こちらは昨夏リリースしたアルバム『AЯK』から今年2月に開催した幕張メッセ公演に向けて行った全国ツアー全公演に密着し、舞台裏を捉えた貴重な映像となる。
ライブ映像商品『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』
2025年7月2日(水)リリース
形態：Blu-ray（LPサイズジャケット）
価格：8,100円（税抜）／8,910円（税込価格）
品番：WPXL-90340
収録：2025.2.1 at 幕張メッセ
購入リンク：https://crossfaithjp.lnk.to/OFWND_BD
■形態（Blu-ray）：1形態
【商品概要】
・OUR FAITH WILL NEVER DIE本編映像
・メンバー自身によるコメンタリー副音声収録
・AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe” （ドキュメンタリー映像）
【封入特典】（※初回プレス分のみ）
・「OUR FAITH WILL NEVER DIE」ワンマンB2ポスター封入
・ステッカー
＜セットリスト＞
01. Leviathan
02. The Final Call
03. ZERO
04. HEADSHOT!
05. Jägerbomb
06. Make A Move
07. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang
08. DV;MM\ SY5T3M…
09. Endorphin
10. My Own Salvation
11. Fiction In Hope
12. Technologia
13. Demise And Kiss feat. Masato
14. Night Waves
15. Scarlett
16. Freedom feat. Rou Reynolds
- Drum Solo -
17. Catastrophe
18. Countdown To Hell
19. God Speed feat. WARGASM
ENCORE
20. Monolith
21. Afterglow
22. Canopus
※表記等が一部変更になる可能性があります
＜店舗別オリジナル特典＞
Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚セット
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典：A4クリアファイル
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
＜リリース記念サイン会＞
対象店舗にて「OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI」をご予約・ご購入頂いたお客様に先着でサイン会参加券をお渡し致します。
★日時：7月8日(火) START 18:30〜
会場：タワーレコード梅田NU茶屋町店
参加券対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店
★日時：7月11日(金) START 18:30〜
会場：タワーレコード福岡パルコ店
参加券対象店舗：タワーレコード福岡パルコ店
★日時：7月15日(火) START 18:30〜
会場：タワーレコード仙台パルコ店
参加券対象店舗：タワーレコード仙台パルコ店
★日時：7月17日(木) START 18:30〜
会場：タワーレコード名古屋パルコ店
参加券対象店舗：タワーレコード名古屋パルコ店
★日時：7月22日(火) START 18:00〜
会場：タワーレコード渋谷店 B1 CUT UP STUDIO
参加券対象店舗：タワーレコード渋谷店
参加方法その他詳細は下記をご確認ください。
https://wmg.jp/crossfaith/news/89968/
＜Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target -＞
7月10日（木）福岡・Zepp Fukuoka w/ SHANK
7月16日（水）宮城・仙台GIGS w/ SiM
7月18日（金）名古屋・COMTEC PORTBASE w/ キズ
7月24日（木）東京・豊洲PIT w/ 後日発表
OPEN 17:30 / START 18:30（全公演共通）
【全国共通】
スタンディング \6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 \6,800 (税込・入場時別途ドリンク代) ※大阪・福岡・宮城・愛知公演のみ
NEW AGE割 スタンディング \2,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き) ※NEW AGE割先行のみ受付
オフィシャル最終先行 & NEW AGE割最終先行
受付期間：5/16(金)12:00〜5/25(日)23:59
https://w.pia.jp/t/crossfaith2025/
関連リンク
◆Crossfaith レーベルサイト
◆Crossfaith オフィシャルX
◆Crossfaith オフィシャルYouTubeチャンネル