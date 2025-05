Crossfaithが、来月からスタートする欧州ツアーで新たにFalling In Reverseと共演することが明らかとなった。破天荒なキャラとしても知られるロニー・ラドクが率いるFalling In Reverse。名門レーベル・Epitaph Recordsからデビューし、今では世界各地のフェスでもヘッドライナーを務めるなどモンスターバンドと化している彼らと欧州4公演を周ることとなる。

ライブ映像商品『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』



2025年7月2日(水)リリース形態:Blu-ray(LPサイズジャケット)価格:8,100円(税抜)/8,910円(税込価格)品番:WPXL-90340収録:2025.2.1 at 幕張メッセ購入リンク:https://crossfaithjp.lnk.to/OFWND_BD■形態(Blu-ray):1形態【商品概要】・OUR FAITH WILL NEVER DIE本編映像・メンバー自身によるコメンタリー副音声収録・AЯK Japan Tour 2024 "Road to Makuhari Messe” (ドキュメンタリー映像)【封入特典】(※初回プレス分のみ)・「OUR FAITH WILL NEVER DIE」ワンマンB2ポスター封入・ステッカー<セットリスト>01. Leviathan02. The Final Call03. ZERO04. HEADSHOT!05. Jägerbomb06. Make A Move07. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang08. DV;MM\ SY5T3M…09. Endorphin10. My Own Salvation11. Fiction In Hope12. Technologia13. Demise And Kiss feat. Masato14. Night Waves15. Scarlett16. Freedom feat. Rou Reynolds- Drum Solo -17. Catastrophe18. Countdown To Hell19. God Speed feat. WARGASMENCORE20. Monolith21. Afterglow22. Canopus※表記等が一部変更になる可能性があります<店舗別オリジナル特典>Amazon.co.jp:ビジュアルシート3枚セット楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング:トート型エコバッグ全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:A4クリアファイル※一部のCDショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお勧めします。※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。<リリース記念サイン会>対象店舗にて「OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI」をご予約・ご購入頂いたお客様に先着でサイン会参加券をお渡し致します。★日時:7月8日(火) START 18:30〜会場:タワーレコード梅田NU茶屋町店参加券対象店舗:タワーレコード梅田NU茶屋町店★日時:7月11日(金) START 18:30〜会場:タワーレコード福岡パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード福岡パルコ店★日時:7月15日(火) START 18:30〜会場:タワーレコード仙台パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード仙台パルコ店★日時:7月17日(木) START 18:30〜会場:タワーレコード名古屋パルコ店参加券対象店舗:タワーレコード名古屋パルコ店★日時:7月22日(火) START 18:00〜会場:タワーレコード渋谷店 B1 CUT UP STUDIO参加券対象店舗:タワーレコード渋谷店参加方法その他詳細は下記をご確認ください。https://wmg.jp/crossfaith/news/89968/