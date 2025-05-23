¡Ö¿È¤ÎÆþ¤ê¤ÏÎÉ¤¤¡×´ä¥¬¥µù²ò¶Ø¡¡»³·Á¸©Í·º´Ä®¤Îµù¹Á¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¿åÍÈ¤²
»³·Á¸©¾±ÆâÉÍ¤Î²Æ¤ÎÌ£³Ð¡¢´ä¥¬¥µù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ìÍ·º´Ä®¤Î¿á±ºµù¹Á¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤¬º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¿åÍÈ¤²ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·º´Ä®¿á±º¤Ç¼è¤ì¤ëÅ·Á³¤Î´ä¥¬¥¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÄ»³¤»³¤ÎÉúÎ®¿å¤¬³¤Äì¤ËÍ¯¤½Ð¤¹³¤°è¤Ç°é¤Á¡¢¿È¤¬Âç¤¤¯¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï21Æü¤Ë¿åÍÈ¤²¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¿á±ºµù¹Á¤Ç¤Ï23ÆüÄ«¡¢º£¥·ー¥º¥óºÇ½é¤ÎÁÇÀø¤êµù¤ò½ª¤¨¤¿µù»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿´ä¥¬¥¤Î³Ì¤ËÉÕ¤¤¤¿³¤Áô¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ôÆü¤Ï³¤¤¬¹Ó¤ì¡¢µù¾ì¤Î²¼¸«¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤´¤í¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿´ä¥¬¥¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÄÀî¤µ¤ó¤ÎÁ¥¤âµ¬Äê¤Î50¥¥í¤¢¤Þ¤ê¤ò¿åÍÈ¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿á±º¥«¥¤Î²ñ²ñÄ¹ ¼ÄÀî¾°¹¨¤µ¤ó¡Ö¤³¤È¤·¤âÈþÌ£¤·¤¤¥«¥³§¤µ¤ó¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
23Æü¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿´ä¥¬¥¤Ï¡¢24Æü¤Î¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ìÁ¯µûÅ¹¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å·Á³´ä¥¬¥¤Î¿åÍÈ¤²¤Ï¤ªËß²á¤®¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£