¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¤¹¤é¤êÈþµÓ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤¬¥¹¥Æ¥¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡Á¡ª¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2025Ç¯5·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î»äÉþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î»äÉþ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ï¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Â¤¬¸«¤¨¤ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¤Î»äÉþ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥¬¥ÍÈþ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£