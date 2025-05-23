TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²­Æì¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤Þ²­Æì¤¬¤Þ¤ë¤´¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£½µ¤Ï5·î¤Ê¤Î¤Ë30¡î¤òÄ¶¤¨¡¢µ¤Ê¬¤Ï²Æ¡£¤½¤³¤Ç¡ª

Êó¹ð
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ïº£¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥¨¥¤¥µ¡¼¤Î²»¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

²­Æì¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ø¥½¡¼¥­¤½¤Ð¡Ù¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤Î¥È¥í¥È¥í¤ÊÆÚ¤ÎÆð¹ü¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö²­Æì¤Ç¿©¤Ù¤ëÌ£¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×

¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¡Ä¡Ø³¤¤Ö¤É¤¦¤¹¤¯¤¤¡Ù¡£

¤Ê¤ó¤È¡¢¿å¤ÎÃæ¤òÉº¤¦³¤¤Ö¤É¤¦¤ò¤¹¤¯¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÄ©Àï¡£

¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ë¤¾¡Á¡ª¤¦¡Á¤¤¡×
¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ìÆñ¤·¤¤¤«¤â¡×

°Õ³°¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï?

¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö2¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡Ö3¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ý¥¤¤¬°Õ³°¤È¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶âµû¤è¤ê¤Ï¤¹¤¯¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤ÂÎ¸³¡×
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×

²­Æì¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï6·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£