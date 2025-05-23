ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û¾ðÊó (23ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ü¥¨ー¥¿¥¤ <369A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§6·î26Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Î´ë²è¡¦·úÎ©¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇäÂå¹Ô¤ò¹Ô¤¦±ÊÂå¶¡ÍÜÊè
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êç½¸Âå¹Ô¶ÈÌ³µÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¶ÈÌ³
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§6·î9Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1480±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§420Ëü4000³ô
¡¡¸øÊç¡§20Ëü4000³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§120Ëü³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â21Ëü0600³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§6·î11Æü～17Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§6·î18Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§6·î19Æü～24Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§6·î25Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô
[2025Ç¯5·î23Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹