お出かけにぴったりの注目企画が、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』で開催されているのをご存じでしょうか? なんと、あの世界的人気キャラクター『スポンジ・ボブ』との夢のコラボレーションが実現しているんです!

今回は、館内のあちこちに現れるキャラクターたちと海の生物の魅力に迫る、興奮必至の特別企画展をご紹介します! 何度でも訪れたくなる空間で、週末のお出かけや夏休みの道内旅行にぴったりですよ。

「スポンジ・ボブ」のモチーフって知ってる?

「おかあさん、スポンジ・ボブは“スポンジ”じゃないよ。」

数年前、アニメを観ていた幼稚園児の娘にそう言われ、思わず衝撃を受けたことを今でも覚えています。そう、実は『スポンジ・ボブ』は、キッチンで使うスポンジでも、よく間違われるチーズでもありません。モチーフになっているのは、“海綿動物”と呼ばれる多細胞生物の一種なのです。

「そうなんだ!」とは思うものの、ではその“カイメンドウブツ”というものが何なのかがわからない。きっと筆者のように感じる方は多いはず。

そんなあなたにぜひ訪れてほしいのが、札幌・狸小路の都市型水族館『AOAO SAPPORO』で4月26日(土)より開催されている特別企画展『スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO』です。

2024年7月に生誕25周年を迎えた『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』との特別なコラボレーションを実施しています。

スポンジ・ボブの世界観そのもの! 3種類の海綿動物が新たに登場

『スポンジ・ボブ』のアニメといえば、ハイテンションな掛け合いを繰り広げる個性的なキャラクターたちが魅力ですよね。特別企画展の期間中、『AOAO SAPPORO』の各フロアには、その仲間たちを紹介するパネル展示があちこちに登場!

そして、注目は5階『LIBRARY AQUARIUM』に新たに展示された、3種類の生物『ウチワカイメン』、『ナマコ』、『ホヤ』。

そう、この『ウチワカイメン』こそ、『スポンジ・ボブ』のモチーフになった海綿動物なのです。

じーっと動かないけれど、スポンジ状の細かい穴で水中の有機物をキャッチして食べるのだそう。海をきれいにしてくれる役割もあるこの海綿動物たちをじっくり観察しつつ、生き物の“ワンダー”に思いを馳せてみましょう。

クイズもスタンプも全部楽しい!親子で夢中になる館内ラリー

館内の生物についてより楽しく深く知ることができるのが、300円で参加可能な『“スポンジ・ボブ”クイズ&スタンプラリー』。

専用ブックを手に、館内を巡りながら、「ウナギの体がぬるぬるしているのはなぜ?」など、館内にあるクイズに挑戦していきます。「なるほど」と学びになるクイズばかりで、子どもも大人も楽しめますよ。

スタンプポイントを見つけてクイズの答えをチェックしたら、かわいい『スポンジ・ボブ』のスタンプをぽん! 見事ゴールすると限定ステッカーをもらえるので、ぜひ親子やお友達同士で参加してみてくださいね。

【詳細情報】

『スポンジ・ボブ』クイズ&スタンプラリー

参加料金:300円

見て食べて買って楽しむ!限定グルメ&グッズに注目

6階の『シロクマベーカリー&』では、『スポンジ・ボブ』とコラボしたサンドイッチ『濃厚チーズチキンサンド』(790円)や3種類のカラフルなオリジナルドリンクが登場。

今回、筆者がいただいたのは、『しあわせ贅沢イチゴみるく』(590円)。甘酸っぱいベリーとミルクの相性が抜群です!

そばにいるペンギンたちを観察しながら心躍るグルメを堪能できるなんて、なんとも至福な時間……!

4階のショップ『ミュージアムマルシェ』では、今回の特別企画展のためにつくられたオリジナルグッズも販売されています。

詳細情報

スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO

開催期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間:10:00~22:00(最終入館~21:00)

料金:入館料のみ

AOAO SAPPORO

住所:北海道札幌市中央区南2条西3-20 moyuk SAPPORO 4~6階

営業時間:10:00~22:00(最終入館21:00)

※季節によって変更する場合があります

定休日:なし

※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります。

写真・文/haruka

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

北海道Likersライターのひとこと

どこまでも『スポンジ・ボブ』尽くしで、館内にいるだけで何度「かわいい!」と声に出たことか。

海の不思議を紹介する工夫が上手な『AOAO SAPPORO』と、海底都市を舞台にユニークなキャラクター達が登場するアニメ『スポンジ・ボブ』の相性が見事にマッチしていて、その魅せ方に感動すら覚えるこの特別企画展『スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO』。

会期中には、新しい展示や体験プログラムが随時追加されるとのこと。訪れるたびに発見や学びがあるので、ぜひ何度でも楽しんでくださいね。

