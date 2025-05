ゴディバがサマーシーズンに向け、15周年を迎えるディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたスリーブ付きメニューを販売!

「ホワイトピーチ ショコリキサー」「カカオフルーツジュース ホワイトピーチ」「ソフトクリーム ピーチジュレ&チョコレート」「120ml カップアイスクリーム4個 + <ラプンツェル> 保冷バッグセット」が数量・期間限定で販売されます☆

ゴディバ ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』モチーフ「スリーブ付きメニュー」

発売日:2025年6月6日(金)

販売店舗:全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ

※販売メニューは店舗により異なります

​※シールスリーブはGODIVA café、GODIVA dessert、ゴディバ クレープおよびゴディバ イクスピアリ店では販売されません​

ゴディバに、2025年に15周年を迎えるディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたスリーブ付きのメニューが登場。

「ホワイトピーチ ショコリキサー」「カカオフルーツジュース ホワイトピーチ」「ソフトクリーム ピーチジュレ&チョコレート」が、ディズニープリンセス「ラプンツェル」のスリーブ付きで販売されます。

「ホワイトピーチ ショコリキサー」は、物語の世界観が楽しめるタンブラーセットもラインナップ。

さらに『塔の上のラプンツェル』をモチーフにデザインした保冷バッグに、2種類のアイスを詰め合わせた「120ml カップアイスクリーム4個 + <ラプンツェル> 保冷バッグセット」も展開されます☆

ホワイトピーチ ショコリキサー/ホワイトピーチ ショコリキサー & タンブラーセット

種類・価格:

ホワイトピーチ ショコリキサー・レギュラーサイズ 876円(税込)/270ml・ラージサイズ 986円(税込)/350mlホワイトピーチ ショコリキサー & タンブラーセット・レギュラーサイズ 4,180円(税込)/270ml

販売店舗:全国ショコリキサー取扱店

※一部取扱いの無い店舗があります

ジューシーな味わいのピーチソースと、まろやかなホワイトチョコレートが絶妙に絡み合う、フルーティーでクリーミーな「ホワイトピーチ ショコリキサー」

滑らかなホイップクリームがまろやかさをプラスし、鮮やかな砂糖のトッピングで見た目も華やかです。

ひと口飲むたびに広がる甘さと爽やかさが、特別なひとときを演出します。

「ホワイトピーチ ショコリキサー」は、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』デザインシールスリーブを付けて提供。

さらに、ホワイトピーチショコリキサーと『塔の上のラプンツェル』の世界観が描かれたタンブラーのセット「ホワイトピーチ ショコリキサー & タンブラーセット」も数量限定で販売されます。

カカオフルーツジュース ホワイトピーチ

種類・価格:レギュラーサイズ 745円(税込)/250ml

販売店舗:全国のカカオフルーツジュース取扱店

※一部取扱いの無い店舗があります​​

カカオフルーツ果汁の深い味わいと、ジューシーなピーチの爽やかな甘さが絶妙に調和したフルーツドリンク「カカオフルーツジュース ホワイトピーチ」

フルーティーでありながら、カカオフルーツの豊かな香りが広がり、ひと口ごとに新しい発見を感じさせてくれます。

エキゾチックな風味を楽しみながらリフレッシュできる一杯です。

ソフトクリーム ピーチジュレ&チョコレート

種類・価格:

・ワッフルコーン 790円(税込)/125g

・カップ 790円(税込)/125g

販売期間:2025年6月6日(金)〜 ※数量・期間限定/無くなり次第終了

販売店舗:全国のソフトクリーム取扱店​

濃厚なチョコレートソフトクリームに、爽やかなピーチジュレが絶妙に絡む「ソフトクリーム ピーチジュレ&チョコレート」

クリーミーでまろやかなチョコレートの味わいと、ジューシーでフルーティーなピーチの爽やかさが織りなすコンビネーションが、新しい美味しさを引き出します。

甘さと爽やかさのバランスが絶妙な、贅沢なひとときが楽しめるメニューです。

120ml カップアイスクリーム4個 + <ラプンツェル> 保冷バッグセット

価格:2,700円(税込)

販売店舗:全国の一部ゴディバショップ

『塔の上のラプンツェル』をモチーフにデザインした保冷バッグに、2種類のアイスを詰め合わせた「120ml カップアイスクリーム4個 + <ラプンツェル> 保冷バッグセット」

保冷バッグは、ランチなど日常的にも便利に使用できます。

自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもぴったりのセットです。

フォンダンショコラ

リッチな味わいのミルクチョコレートアイスクリームに、とろっとしたチョコレートソースを閉じ込めた「フォンダンショコラ」

まるでフォンダンショコラを食べているかのような味わいです。

カカオ72% ダークチョコレートソルベ

カカオの美味しさを存分に楽しめる「カカオ72% ダークチョコレートソルベ」

カカオ72%のクーベルチュールを使用し、ソルベに濃厚なチョコレートソースとカールズチョコレートチップを合わせてあります。

「ホワイトピーチ ショコリキサー」「ソフトクリーム ピーチジュレ&チョコレート」など4種類がラインナップ。

ゴディバにて2025年6月6日より販売される、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』モチーフ「スリーブ付きメニュー」の紹介でした☆

