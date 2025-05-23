À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤éÌ¾Í¥¤¬²¹¤«¤¤´¶Æ°¤òËÂ¤°¡ª»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö³Ø¹»¶¡×
±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ï¤á¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¿Í¾ðÊª¸ì¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿µð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡£¿ô¤¢¤ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤Ë¼ç¼´¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬±Ç²è¡Ö³Ø¹»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£1993Ç¯¤ËÂè1ºî¡Ö³Ø¹»¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2000Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö½½¸ÞºÍ ³Ø¹»IV¡×¤Þ¤Ç¡¢7Ç¯¤Î´Ö¤Ë4ºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âè2ºî¡Ö³Ø¹»¶¡×(1996Ç¯¸ø³«)¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÎµÊÌ¹âÅùÍÜ¸î³Ø¹»¤Ç¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤È¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤ÏÂè1ºî¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤¬Ì³¤á¤¿¡£À¾ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡¢±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â©¤ÎÄ¹¤¤¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿ÛË¬ËþÃËÌò¤òÌ³¤á¤¿µÈ²¬½¨Î´¤â¡¢Êª¸ì¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Í¥¤·¤µ¤ÈÇ®¤Ë°î¤ì¤ëÍÜ¸î³Ø¹»¶µ»Õ¤òÇ®±é¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô
¥³¥á¥Ç¥£¤ä¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ¾ÅÄ¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÍÜ¸î³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ÀÄ»³ÎµÊ¿¤ò¹¥±é¤·¡¢À¸ÅÌ¤äÃç´Ö¤Î¶µ»Õ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ç®¤ò´¶¤¸¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Î½øÈ×¡¢À¸ÅÌ¤Î¹â»Ö¤ÈÍ¤Ìð¤¬¼ºí©¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Í¤Ìð¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¿¿Ùõ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤òÄÉ¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎµÊ¿¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¿´Äì¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Êª¸ì¤Î»ëÅÀ¤Ï¹â»Ö(µÈ²¬)¤äÍ¤Ìð(¿À¸Í¹À)¤¬Æþ³Ø¤·¤¿Åö»þ¤Ë°Ü¤ë¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎµÊ¿¤ÏÃç´Ö¤Î¶µ»Õ¤È¶¦¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¡£
Ë½¤ì¤ëÍ¤Ìð¤Ë·ã¹·¤¹¤ë¶µ»Õ¡¦¾®ÎÓÂçÊå(±ÊÀ¥ÀµÉÒ)¤ò¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò·ü¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶µ»Õ¤Î»Å»ö¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÍ¡¤·¤¿¤ê¡¢½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¸½¾ì¸¦½¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¹â»Ö¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢É¬»à¤Ë¼ÒÄ¹¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÎµÊ¿¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÎµÊ¿¤¬À¸ÅÌ¤ÈÃç´Ö¤Î¶µ»Õ¤ò»×¤¤¤ä¤ë¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¿¿Ùõ¤ÇÌ£¤Î¤¢¤ëÀ¾ÅÄ¤Î±éµ»¤ÎÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¢£¿´¤Ë½ý¤òÄÉ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ò°µ´¬¤Î±éµ»¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿µÈ²¬½¨Î´
µÈ²¬¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¿´¤Ë½ý¤òÉé¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¡¦½ïÊý¹â»Ö¤À¡£Êª¸ì¤ËºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï±Ø¤ÇÀÚÉä¤òÇã¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¸ýÄ´¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¹â»Ö¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤¬¤«¤¹¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÍÜ¸î³Ø¹»Æþ³ØÅö»þ¤Î¹â»Ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿µÈ²¬¤Î±éµ»¤Ï°µ´¬¤À¡£Êì¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ç¡¢µõ¤í¤ÊÌÜ¤Ç¥É¥¢¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶µ¼¼¤ÇÎµÊ¿¤¬Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¡¢¿ÈÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÐí¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¹â»Ö¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤¬¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¾Þ¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¥«¥Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¹â»Ö¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ÎµÊ¿¤È2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¿´¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤òÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¤Ã¤¿µÈ²¬¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¢£°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤êµ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê...Ì¥ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤½÷Í¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤À¡£ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡×¤Ç¤ÎÇ®±é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·Â³¤±¤¿½÷Í¥¤À¡£
ËÜºî¤Ç¤¤¤·¤À¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ»Õ¤ÎËÌÀîÎè»Ò¡£À¸ÅÌ¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È¤À¡£ÁÆÁê¤·¤¿Í¤Ìð¤òÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë°Ö¤á¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤¤¶ÈÌ³¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÆ±Î½¤Î¾®ÎÓ¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÀâ¶µ¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÅê¤²¤«¤±¤ë±éµ»¤â½¨°ï¤Ç¡¢¤¤¤·¤À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÂè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾ÅÄ¤ÏÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¤¤¤·¤À¤ÏÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢µÈ²¬¤ÏÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾ÅÄ¤äµÈ²¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤·¤À¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶Æ°¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
³Ø¹»¶
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯6·î4Æü(¿å)8:30¡Á¡¢6·î10Æü(²Ð)18:45¡Á¤Û¤«
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±ÒÀ±·à¾ì
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹