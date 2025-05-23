Åý·×³«»Ï°ÊÍè½é¡¡¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¡¡Á°Ç¯ÈæÁý¤Î¸«ÄÌ¤·
º£Ç¯¸©Æâ¤Çºî¤é¤ì¤ë¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤¬º£¤ÎÅý·×¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤ÆÁ°¤ÎÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë»ôÎÁÍÑ¤äÈ÷ÃßÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤ò¸º¤é¤·¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤òÁý¤ä¤¹Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤Ï¤¤ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀè·îËö»þÅÀ¤Ç¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»º°Õ¸þ¤Ï¸©Á´ÂÎ¤Ç3Ëü2100¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÈµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ900¥Ø¥¯¥¿ー¥ëÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ôÎÁÍÑ¤äÈ÷ÃßÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¡¢¸©ÆâÇÀ²È¤Î´Ö¤Ç¡¢¼ç¿©ÍÑ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥³¥á¤ÎÉÊÇö¤È²Á³Ê¹âÆ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Á³ÊÂÓ¤¬¤è¤ê¹â¤¤¼ç¿©ÍÑ¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤ÇÀ²È¤Î°Õ¸þ¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤ÏÀ¸»º¼Ô¤¬º£¸å³ÆÃÏ°èÇÀ¶È¶¨µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë±ÄÇÀ·×²è¤ÇºîÉÕÌÌÀÑ¤ÏÊÑÆ°¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£