¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄÄ¾¼ù¡ÖºäÅÐ¤Ã¤Æ±¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÍ¤ó¤Á¤Ç¤¹¡×¼«ÂðÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê40¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬¶Ë¤á¤¿Ä¶¸Ä¿ÍÅª¤ª¤¹¤¹¤áTOP2¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥¤¥É¡×È«ÃæÍª¡Ê37¡Ë¤¬¡Ö»¶Êâ¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎºäTOP2¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âè2°Ì¤Ë¡ÖËãÉÛ½½ÈÖ¡¡°Å°Çºä¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤ËÌÜ¹õ±Ø¶á¤¯¤Î¡Ö¹Ô¿Íºä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×°ðÅÄÄ¾¼ù¤¬¡Ö¹Ô¿ÍºäÅÐ¤Ã¤Æ±¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÍ¤ó¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÁêÊý¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê44¡Ë¤¬¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê50¡Ë¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢È«Ãæ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¸åÆ£¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡Ø°ð¤Á¤ã¡Á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤âÁ´Á³¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢È«Ãæ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡£¤ªÃã¤«¤Ê¤ó¤«½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£