¡ÈÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹¡É5·î24Æü³«Ëë¡ªº£Ç¯¤Ïµ¨Àá¡¦²ñ¾ìÊÑ¤¨³«ºÅ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç5·î24Æü¤«¤é2Æü´Ö³«¤«¤ì¤ëÌî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹¤¤¹ñ±Ä±Û¸åµÖÎÍ¸ø±à¤Ë²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¥Õ¥§¥¹¡£
Da－iCE¤äME¡§I¡¢¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢18ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ê¤¬¤ª¤«ÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹¡¡ËÌËÒÍµ¹¬ Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅöÆü·ô¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£