¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡¡B2¾º³ÊÆ¨¤¹¤â¡Ä½¸µÒ¤ÏB3¤ÇºÇÂ¿¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤ÎÁª¼ê¤Ê¤É¤¬¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Î¤¢¤ëÄ¹²¬»Ô¤Î°ëÅÄ»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âB2¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢B3¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀË¤·¤¯¤âB2¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¥¢¥ë¥ÓBB¡£
²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ï°ëÅÄ»ÔÄ¹¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ½¸µÒ¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é38¡óÁý¤¨¡¢B3¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÅìµþ¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤Î3¤Ä¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·³ã¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ë¥ÓBB¡¡¸Þ½½Íò·½ Áª¼ê¡Û
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×