¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÎ±³Ø¡ÈÄä»ß¡ÉÆüËÜ¿Í¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ò½õÄ¹¤·Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¶¨ÎÏ¡×¤È»ØÅ¦¡¡Â´¶ÈÀ¸¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤âÅÜ¤ê¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤Á¼ÃÖ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢Ì¾Ìç¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢ÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤¬¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë¶ÛµÞ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡§
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡£Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÄÇ°¤Ê·èÃÇ¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤Á¼ÃÖ¤À¤È»×¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ò½õÄ¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¿·¤¿¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºß³ØÃæ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤âÅ¾¹»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê4·î¡Ë¡§
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÏÃÑ¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤¬¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤À¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÈà¤é¤ÏÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤À¡£
Âç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤ÏÌó6800¿Í¡£
Á´ÂÎ¤Î3³ä¶á¤¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤â100¿Í°Ê¾åºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÂçÀ¸¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡Öº£¡¢·»¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸Ä²¼¤Î¸åÇÚ¤âÄ¹´üÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ËÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ò¤à¤²¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤·ÌµÀÕÇ¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ñ³Ê¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢Î±³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò72»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍ×µá¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡§
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢ÀèÀ¸¤Î»×ÁÛ¡¢Î±³ØÀ¸¤Î»×ÁÛ¤È¤«¤âÀ¯ÉÜ¤¬¿³ºº¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤éÆÈºÛ¹ñ²È¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿5·î²¼½Ü¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´ðËÜÅª¤Ë9·îÆþ³Ø¡¢6·îÂ´¶È¡£º£ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤Û¤Ü4Ç¯´ÖÊÙ¶¯¤·¤¿»Ò¤âÁ´ÉôÂæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÂç³Ø¤Ë¤Ï¡ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡£
Âç³ØÂ¦¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï°ãË¡¡×¤ÈÈóÆñ¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£