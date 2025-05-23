Æ£°æ´ý²¦½¢°Ì¤È50¼þÇ¯¤Î½Ë²ì²ñ¡¡¾´ý¡¢±©À¸¤éÎòÂå´ý»Î½ÐÀÊ
¡¡¾´ý¤ÎÂè50´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢¶¨»¿¼Ò¡¦ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê22¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦²¦ºÂ¡¦´ýÀ»¡¦²¦¾¤È¤Î¼·´§¡á¤Î½¢°Ì¼°¤È¡¢´ý²¦Àï50¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½¢°Ì¼°¤Î¼Õ¼¤Ç¡¢Æ£°æ´ý²¦¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤ò3¾¡0ÇÔ¤ÇÇË¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¿·Ê¹¼Ò¤òÂåÉ½¤·¡¢5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÃæÊ¿²íÉ§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÆ£°æ´ý²¦¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£