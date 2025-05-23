¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç¡ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡ÉÊ®¼Í¡¢12¿ÍÈÂÁ÷¡¡50ÂåÃËÀ¤«¤é»ö¾ðÊ¹¤¯¡¡ÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô
23Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢ÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÇµÒ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊ®¼Í¤·¡¢40¿Í°Ê¾å¤¬ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢¤¦¤ÁÃË½÷12¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë50ÂåÃËÀ¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢°õÀ¾»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤ÇÍøÍÑµÒ¤«¤é¡Ö±ö»À¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç44¿Í¤¬ÌÜ¤ä¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃË½÷12¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Á´°÷Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê®¼Í¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï50Âå¤ÎÃËÀµÒ¤Ç¡¢1³¬¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇµÊ±ì¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÒÆ±»Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤«¤é¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£