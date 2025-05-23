²¤½£³ô¡¡¹Û»³³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¡¢¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤¬£´¡ó¶á¤¤¾å¤²
²¤½£³ô¡¡¹Û»³³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¡¢¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤¬£´¡ó¶á¤¤¾å¤²
Åìµþ»þ´Ö18:55¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 8752.05¡Ê+12.79¡¡+0.15%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24054.66¡Ê+55.49¡¡+0.23%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7837.27¡Ê-27.17¡¡-0.35%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12276.03¡Ê+6.08¡¡+0.05%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
¡Ú¹Û»³³ô¡Û
Åìµþ»þ´Ö18:55¸½ºß
¥¢¥ó¥È¥Õ¥¡¥¬¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡ 1767.00¡Ê+14.50¡¡+0.83%¡Ë
¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¡ 2204.50¡Ê+84.50¡¡+3.99%¡Ë
¥ê¥ª¡¦¥Æ¥£¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4593.50¡Ê+6.50¡¡+0.14%¡Ë
Åìµþ»þ´Ö18:55¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 8752.05¡Ê+12.79¡¡+0.15%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24054.66¡Ê+55.49¡¡+0.23%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7837.27¡Ê-27.17¡¡-0.35%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12276.03¡Ê+6.08¡¡+0.05%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
¡Ú¹Û»³³ô¡Û
Åìµþ»þ´Ö18:55¸½ºß
¥¢¥ó¥È¥Õ¥¡¥¬¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡ 1767.00¡Ê+14.50¡¡+0.83%¡Ë
¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¡ 2204.50¡Ê+84.50¡¡+3.99%¡Ë
¥ê¥ª¡¦¥Æ¥£¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4593.50¡Ê+6.50¡¡+0.14%¡Ë