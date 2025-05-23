¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬Ìµ»à2ÎÝ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¡½øÈ×¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬3²ó¡¢ÀèÀ©¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î»°¼ÔËÞÂà¤È¡¢¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÀÖÀ±Åê¼ê¡£¤·¤«¤·3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ë¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¸Å²ìÍ¥ÂçÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï3ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â9ÈÖ¡¦»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¤ò»°¿¶¡¢1ÈÖ¡¦´äÅÄ¹¬¹¨Áª¼ê¤ò2µå¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é4ÈÖ¡¦µÜËÜ¾æÁª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£