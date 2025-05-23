ÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¤ÇµÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡µÒ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤«¡¡42¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨12¿Í¤¬ÈÂÁ÷¡¡Ê®¼Í¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë50ÂåÃËÀ¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÇµÒ¤ÎÃËÀ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë42¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç¤°Õ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å3»þÁ°¡¢°õÀ¾»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢¡Ö±ö»À¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1³¬¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ò¤á¤°¤ëµÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢2¿Í¤¬Ä¾ÀÜ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë42¿Í¤¬ÌÜ¤ä¹¢¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃË½÷12¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç¤°Õ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£