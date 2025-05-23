¡Ú¥ªー¥¯¥¹¡¿·ê¥é¥¤¥º¡ÛµÓ¤µ¤¨Î¯¤Þ¤ì¤ÐÀ¤Âå¾å°Ì¤ÎµÓÎÏ¤¢¤ê¡¡ÁÛÄê¡È10¿Íµ¤¡ÉÁ°¸å¤Ë¡Ö²¡¤µ¤¨¤ÆÂ»¤Ê¤·¡×¤ÎÉ¾²Á
1ÈÖ¿Íµ¤¤È2ÈÖ¿Íµ¤¤¬Æ±»þ¤ËÇÏ·ôÆâ¤¬²áµî10Ç¯¤Ç6ÅÙ¤È¡¢Ê¿²º·èÃå¤¬Â¿¤¤Í¥½ÙÌÆÇÏ¡Ê¥ªー¥¯¥¹¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯¤³¤½¾å°Ì¿Íµ¤3Æ¬¤Ç·è¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°15¡¢10¡¢13¡¢12ÈÖ¿Í¡Ä¡Ä¤ÈÃ±¾¡2·å¤Î·êÇÏ¤¬1Æ¬¤ÏÊ¶¤ì¹þ¤à·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸ー
¿·ÇÏ¢ª»çµÆ¾Þ¤ÈÏ¢¾¡¤·¤¿¸å¡¢·Þ¤¨¤¿ºå¿ÀJF¤Ï8ÈÖ¿Íµ¤¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬2Ãå¤Ë¹¥Áö¡£¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤Ë¤ÏÆÍ¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3Ãå°Ê²¼¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Âè2ÀªÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÍâ½Õ¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÏÆ°Àï¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¾Þ¤Ç¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤è¤â¤ä¤Î3ÃåÇÔÂà¡£°È¾å¤ÏÁ°¤ËÊÉ¤òºî¤ì¤ºÎÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÉÁö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÔ°ø¤Ëµó¤²¡¢µ¤ÀÌÌ¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£Â³¤¯ºù²Ö¾Þ¤âÆ»ÃæÎÏ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ÂÄêÌ£¤Î¤¢¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÇÏ·ô³°¤Ø¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æµ¤ÀÆñ¤ËÇº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¾Þ¤Çµ¤Ê¬ÎÉ¤¯¹¥°Ì¤Ç¥ìー¥¹¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£º£²ó¤Ï1½µÁ°¤Î·Î¸Å¤«¤é¥¯¥í¥¹É¡³×¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¿Ê¶¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ø±Ä¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê±¿¤Ö¥ìー¥¹¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÓ¤µ¤¨Î¯¤Þ¤ì¤Ð¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤ËÇ÷¤ëÀ¤Âå¾å°Ì¤ÎµÓÎÏ¤Ï¤¢¤ê¡£GI2Ãå¢ªGII3Ãå¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤Íî¤Á¤Ê¤é¡¢²¡¤µ¤¨¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£