¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÃË¡£¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¿À¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê!?¡×¡¿¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·¤µ¤ó·æºîÁª
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à
´°àú¼çµÁ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ÎÂÐ½èË¡¤òÉÁ¤¯¡¢Ì¡²è²È¤Î¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·¤µ¤ó¡£¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÉ¤á¤ÐÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½¸¤á¤¿·æºîÁª¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª¡Ø¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·¤µ¤ó·æºîÁª¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤òÆÉ¤à
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¶²¤é¤¯Ã¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ËÍ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¡Ù¤òÆÉ¤à
Ãø¡§¥³¥Ï¥é¥â¥È¥·¡¿¡Ø´°àú¼çµÁ¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ù