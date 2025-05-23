3Ï¢ÇÆ¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡¡¥¸¥à¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¸¢¥²¥Ã¥È¤Ç¡Ö¿´µ»ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾´ý¤ÎÂè50´ü´ý²¦Àï¡Ê2¡¢3·î¡Ë¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê22¡Ë¡á²¦¾´Þ¤à7´§¡á¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢°Ì¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢½¢°Ì¾õ¡¢¾ÞÇÕ¤Ê¤É¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡6·î6Æü¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ë±©À¸Á±¼£²ñÄ¹¡Ê54¡Ë¤«¤é½¢°Ì¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æ£°æ¤Ï½ª»Ï½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¡£Éû¾Þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¶¨»¿¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥à¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¸¢¤¬Â£¤é¤ì¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉû¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´µ»ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½¢°Ì¼°¸å¤ÏÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ý²¦Àï50¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡£ÎòÂå´ý²¦¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¶À³«¤¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£