▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 29本目▶2025年5月18日(日) 山形ミュージック昭和Session▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆山形でした。今はライブが終わって、そのまま東京へ戻る車中です。横に座っているマネージャーが暑いと訴えて、窓を開けてみたらなんと外は24度だそうで、東北ツアーの終わりを感じています。

