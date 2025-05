◆Kep1er・Billlie・KiiiKii「関コレ」アーティスト出演決定

モデル プレス=2025/05/23】8月6日に 京セラ ドーム大阪にて開催される ファッション イベント 『KAN SAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER』(以下、関コレ)より、出演アーティストが発表された。韓国・日本・ 中国 出身のメンバーで構成されたグローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)。デビュー曲『WADADA』が日韓のみならず世界各国でヒットを記録し、一躍次世代 K-POP の代表格へと躍進。キュートさとパワフルさをあわせ持つ魅力でアジア全域にファンを拡大中のKep1erが、進化を続ける唯一無二のパフォーマンスで会場を沸かせる。

◆「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」概要

独創的なコンセプトと高い表現力で注目を集める7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)」も出演。『KAN SAI COLLECTION 2023 A/W』出演時は、話題曲『GingaMingaYo(the strange world)』など、物語性あふれる楽曲とハイレベルなステージングで会場を盛り上げた。“ストーリーテリング型ガールズグループ”として注目を集めるBilllieが芸術性あふれるパフォーマンスで魅せる。さらに、明確なアイデンティティを現わしユニークな魅力を披露した、韓国のスターシップエンターテイメント所属の5人組ガールグループ・KiiiKiii(キキ)の出演も決定。2025年3月、初のEP「UN CUT GEM」を発売しデビュー直後とは思えない圧巻の存在感を放つKiiiKiiiは、今回が「関コレ」初出演となる。さらに、ビッグアーティストの出演も決定。詳細は近日中に、関西コレクションの公式SNSにて順次発表予定である。(modelpress編集部)開催日程:2025年8月6日(水)開催時間:11時30分開場/13時開演(全て予定)開催場所: 京セラ ドーム大阪MODEL: 井手上漠 、大谷映美里( =LOVE )、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅( =LOVE )、坂井 仁香 (超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク)、白間美瑠、鈴木瞳美(≠ME)、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、谷崎早耶(≠ME)、ゆりにゃ and moreGUEST:Kirari、翔、藤咲凪(最終未来少女)、松本ももな(高嶺のなでしこ)and moreGLOBAL GUEST:テリ(Taeri) and moreATHLETE GUEST:臼井麗香、菅沼菜々 and moreCREATOR:えみ姉、おさき、きりまる、さくら、しなこ、になに、MINAMI、Mumei and moreARTIST:Kep1er、Billlie、KiiiKiii、iLiFE! and moreOPENING ACT:Pretty Chuu and more【Not Sponsored 記事】