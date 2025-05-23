¥¤¥ó¥É¡¢À¯ÉÜÄ´Ã£»Ô¾ì¤òÊÆ¤Ê¤É³°»ñ¤Ë³«Êü¤¹¤ë²ÄÇ½À¡á´Ø·¸¶Ú
Manoj Kumar
[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¸½ºßÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜÄ´Ã£»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤òÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à³°¹ñ´ë¶È¤Ë³«Êü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈËÇ°×¶¨Äê¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ç¤ËÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é¤Î·ÀÌó¡Ê£µ£°£°²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¤ÎÆþ»¥»²²Ã¤òÊÆ¹ñ´ë¶È¤ËÇ§¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
À¯ÉÜ¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¡¢½£À¯ÉÜ¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¡¢¹ñ±Ä´ë¶È¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¶¦Ä´Ã£¤ÎÁí³Û¤ÏÇ¯£·£°£°£°²¯¨¡£·£µ£°£°²¯¥É¥ë¡£ÂçÈ¾¤¬¹ñÆâ´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µ¡ó¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å´Æ»¤ä¹ñËÉ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï³°¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤È±Ñ¹ñ¤Ïº£·î£¶Æü¡¢¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡Ê£Æ£Ô£Á¡Ë¤òÄù·ë¡£±Ñ´ë¶È¤ÏÊªÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢·úÀß¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤È¤Î·ÀÌó¤ËÁê¸ß¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÀ¯ºöÅ¾´¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¸ø¶¦Ä´Ã£·ÀÌó¤òÃÊ³¬Åª¤«¤ÄÁê¸ßÅª¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë½ù¡¹¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£