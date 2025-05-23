¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÂç¾¦Âç¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Îº£µ¨3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡½é²ó2»à¤Ç¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦¾®Åç¤Î146¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£

¡¡ÅÏÉôÀ»¤Î°ìÈ¯¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊË¡Â§¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿14Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢Âè2¹æ¤Î18Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÏÁ´¤Æ¡Ö½é²ó2»à¡¢¥½¥í¡¢ÀèÀ©ÃÆ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£

¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¥ë¡¼¥­¡¼¤Ï¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£