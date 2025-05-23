ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Âç¿©¤¤´ë²è¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ô°Ù¡Ö¤½¤ì¤Ç¡ÈÀ³Ê°¤¤¡É¤Ã¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¿©¤¤´ë²è¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡ÖÀÎ¡Ø²«¶âÅÁÀâ¡Ù¤Ç¡Øµ¢¤ì¤Þ10¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÁªÈ´15¿Í¤È¤«¤Ç¡¢48¤À¤«¤é48ÉÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Èµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÆü¤È¤«À¨¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡£¥Þ¥¸¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë2¡¢3»þ´Ö¿çÌ²¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£°ß¤â¤¿¤ìµ¤Ì£¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î3ÉÊ¤°¤é¤¤¤Ç¡È¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢²¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¡£¤½¤·¤¿¤éÎÙ¤Î¡ÊÂçÅç¡ËÍ¥»Ò¤Ë¡È±£¤·¤Æ¤ë¤è!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¡ÈÀ³Ê¤¬°¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ï¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¤³¤ì¤ËÈÄÌî¤Ï¡Ö¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È±£¤¹»ÅÁð¤ò¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£