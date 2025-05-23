¡ÖÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡× ¸½ÃÏ»æµ¼Ô¤¬¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã²¤½£À©ÇÆ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£2017Ç¯¡¢½é¤Î·è¾¡Àï¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥¼¥Ë¥È¡¦¥«¥¶¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò£¸Ç¯´Ö¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´¡Ê·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤â´Þ¤á¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡Ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥í¥É¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥È¥ë¥³¤Î¥Ï¥ë¥¯¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ó¥«¥é¤òÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥ô¥£¥¨¥ë¥Á¥§Áê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£¹¾¡£±ÇÔ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ï¥ë¥¯¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ó¥«¥é¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤¿Æ²¡¹¤¿¤ëÀ®ÀÓ¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ëphoto by Newspix.pl/AFLO
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦ÄË¤ß¤òÌþ¤¹¤â¤Î¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥Á¥ô¥£¥¿¥Î¡¼¥ô¥¡¤Ë£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê¥È¥ì¥ó¥È¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡Ë¤ÈCL¤À¡£
¡¡CL½éÍ¥¾¡¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¡¢°ß¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤Ï¡¢½Ö¤¯¤Þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î±É´§¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ê2018¡¢2024¡Ë¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê2018¡¢2019¡¢2022¡¢2024¡Ë¡¢ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê2017¡¢2019¡¢2020¡¢2022¡¢2023¡¢2024¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê2022¡¢2023¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆCL¡Ê2025¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï21ÅÙÌÜ¤ÎCLÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤Ë ¥È¥ì¥ó¥È¡¢¥È¥ì¥ô¥£¡¼¥¾¡¢¥â¥Ç¥Ê¤¬³Æ£´²ó¡¢¥é¥ô¥§¥ó¥Ê¤¬£³²ó¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤È¥Á¥ô¥£¥¿¥Î¡¼¥ô¥¡³Æ£²²ó¡¢¥È¥ê¥Î¤¬£±²óÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï½÷»Ò¤âCL¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬À©¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ë¡¢ÃË½÷¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤ì¤¬12ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¡Û
¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤½¤ì¤Ï"Ì¾¾"¤È"¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á"¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î·ë¾½¤À¡£À¤³¦²¦¼Ô¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç»ÊÎáÅã¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥¸¥ã¥ó¥Í¥Ã¥ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Îº¸Íø¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥ª¥ì¥Õ¡¦¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥¡¼¤Ê¤É¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¡£¤Þ¤¿¡¢½à·è¾¡¤Ç15ÆÀÅÀ¡¢·è¾¡¤Ç22ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥ï¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¡¦¥¿¥é¤ä¡¢2017Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿41ºÐ¤Î¥ê¥Ù¥í¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥é¥Á¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÐÀîÍ´´õ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¤À¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥ß¥ë¡¦¥»¥á¥Ë¥å¥¯¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤âº¹¤ò¤Ä¤±¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Î£²»î¹ç¤Ç39ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì59%¤È40%¤òµÏ¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç²ñ±¿±ÄÂ¦¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Í¥Ã¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý"Ì¾¾"¤È¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤À¡£61ºÐ¤Î¥í¥ì¥ó¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤½¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç£´¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ê¥â¥Ç¥Ê¡¢¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤òÎ¨¤¤¡¢£µ²ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£´ÅÙ·è¾¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Ê¤¬¤é¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Èá´ê¤ÎCLÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤½¤Î¥í¥ì¥ó¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ´¤ê¾¡¤Á¤À¡£Èà¤é¤Ï½çÉ÷¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÕÉ÷¤Î»þ¤ÎÀï¤¤Êý¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Î©Ìò¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¸¥Î¡¦¥·¥ë¥Á²ñÄ¹¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤Î¾ðÇ®¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥·¥ë¥Á²ñÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¥¯¥é¥Ö¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¡¢º£¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Îº¢¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Èà¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥»¥ê¥¨£Ã¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿ôÇ¯¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥×¤ÏºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£°ÊÁ°¤Ï²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä»ä¤¿¤Á¤Ï²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ´´õ¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¿¿Í¤¤â¹ñºÝÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇCL¤Ë¼¡¤¤¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëCEV¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀÐÀî·»Ëå¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£