¡ÚÀ¾Éð¡Û¼«¤é¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤ËÍ¿ºÂ³¤¿Í¤¬£²¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±ÀèÈ¯¡Ä¥í¥Ã¥ÆÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½À¾Éð¡Ê£²£³Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë
¡¡Í¿ºÂ¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ö¤Ï¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÍ¿ºÂ¤¬¼«¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤ÆË¥¤¤ÉÕ¤±¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤â¤Î¡£Î¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÆâÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤è¤êº¸¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£¹Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¸©±ÄÂçµÜ¡Ë¤«¤é£²½µ´Ö¸å¤ÎºÆÀï¡£É÷¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµå¾ì¤À¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±¡¡¡ÊÃæ¡ËÀ¾Àî
£²¡¡¡ÊÍ·¡Ë¸»ÅÄ
£³¡¡¡Êº¸¡ËÅÏÉôÀ»
£´¡¡¡Ê°ì¡Ë¥Í¥Ó¥ó
£µ¡¡¡Ê£Ä£È¡ËÃæÂ¼¹ä
£¶¡¡¡Ê±¦¡ËÉÈ´Ö
£·¡¡¡ÊÊá¡ËËÒÌî
£¸¡¡¡Ê»°¡Ë³°ºê
£¹¡¡¡ÊÆó¡Ë»ù¶Ì