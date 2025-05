アイドルグループ・CANDY TUNEが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてきょう午後10時に配信される第549回に初登場する。アイドル文化を世界に向けて発信するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するCANDY TUNEが今回披露するのは、夢や目標に向かって“倍倍FIGHT!”と気合を入れながら、自分自身や周りの人たちにエールを送る応援ソング「倍倍FIGHT!」。TikTokを中心にSNSで注目を集めている本楽曲を一発撮りパフォーマンスで披露。メンバー7人が持ち合わせている“ギャルマインド”で元気と勇気を届ける。

CANDY TUNEは、小川奈々子、立花琴未、村川緋杏、福山梨乃、宮野静、桐原美月、南なつによる7人のメンバーで結成。今回披露した「倍倍FIGHT!」は、ミュージックビデオがYouTubeで1000万回再生(2025年5月時点)を突破。TikTokでは音楽チャートの人気曲ランキングで10週連続1位を獲得し、SNSを中心に“大バズり”して注目を集めている。■CANDY TUNE 本人コメントCANDY TUNE全員で「THE FIRST TAKE」にいつか絶対出たいねっていう話をしていたので、今ここにいられることの幸せをとても感じています。「THE FIRST TAKE」に出られるという世界線というか、人生を送れると思っていなかったので、すごく貴重な経験で楽しかったです。まだまだ成長途中かもしれないけれど、この瞬間を7人で「THE FIRST TAKE」という形に残せてうれしいですし、またもっと成長した姿で挑戦したいです。