½Æ·â¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û°÷2¿Í»àË´ ÍÆµ¿¼Ô¤òÁÊÄÉ ÊÆ
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û°÷2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óÃæ¿´Éô¤Ç21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û°÷¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ò»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î²£¤òÄÌ¤ê¤¹¤®¤¿¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¯Ë¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÝ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÈ¯Ë¤¤òÂ³¤±¤¿¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï·ý½Æ¤È21È¯¤Î¶õ¤ÎÌôè²¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊÄÉ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Ç·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¬¥¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë