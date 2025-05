アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』として初のガイド本となる『ウマ娘 プリティーダービー アニメーションガイド ROAD TO THE TOP & 新時代の扉』(KADOKAWA)が、5月23日に発売された。

【画像】『ウマ娘 プリティーダービー アニメーションガイド』の内容は?

本書は2023年にYouTubeにて公開されたアニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』(以下、『ROAD TO THE TOP』)と、2024年に劇場公開された劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』(以下、『新時代の扉』)の2タイトルを収録したアニメーションガイド。アニメの『ウマ娘』シリーズとしては初のガイド本となる。

カバーは両作品のキャラクターデザイン・総作画監督を務めた山崎淳による描き下ろしのナリタトップロードとジャングルポケット。本編のストーリーを豊富な場面カットと用語解説で詳解するほか、キャラクター設定画もプロップと共に収録。主要キャスト・スタッフのインタビューに加え、原画・背景美術も掲載。主題歌の歌詞やコラムも備えた永久保存版だ。

また主要キャスト・スタッフのインタビューも収録。ナリタトップロード役の中村カンナ、アドマイヤベガ役の咲々木瞳、テイエムオペラオー役の徳井青空、ジャングルポケット役の藤本侑里、アグネスタキオン役の上坂すみれ、マンハッタンカフェ役の小倉唯、ダンツフレーム役の福嶋晴菜、フジキセキ役の松井恵理子が登場する。

またアニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスでは店舗別に購入者特典もついてくる。

(文=リアルサウンドブック編集部)