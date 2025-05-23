¡Ö¼·»ÙÅá¡×ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡¢ÆàÎÉ¡¡CT¤Ç¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¡¢Ê¸»úÁ¯ÌÀ
¡¡ÆàÎÉ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤ÎÀÐ¾å¿ÀµÜ¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñÊõ¡Ö¼·»ÙÅá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÃÇÁØ»£±Æ¡ÊCT¡Ë¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤Ç¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤È¤·¤¿¡£¹ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¤Î°ìÉô¤â½¾Íè¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼·»ÙÅá¤ÏÎ¾Â¦¤Ë3ËÜ¤º¤Ä¿Ï¤¬»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿Å´À½¤Î·õ¡£É½Î¢¤Ë·×Ìó60Ê¸»ú¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇ¯¹æ¤Ç¤¢¤ëÂÀÏÂ4Ç¯¡Ê369Ç¯¡Ë¤ò»Ø¤¹¡ÖÂÙÏÂ»ÍÇ¯¡×¤Ë¡¢Ä«Á¯¤ÎÉ´ºÑ²¦Â²¤¬ÏÁ¤Î²¦¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Î¸ü¤ß¤Ï2¡Á3¥ß¥ê¤È¶Ë¤á¤ÆÇö¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÀÞÂ»¤äÊø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ò¤Ó¤äÇíÎ¥¤Ï¤Ê¤¯ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£