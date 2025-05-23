¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛDeNA¡¦ÃæÀî¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÃÖ¤µî¤Ã¤¿¡È±¦Éª¡É¤ÎËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ýDeNA¡¦ÃæÀî¤Ï±¦Éª¼ê½ÑÁ°ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯8·î12Æü°ÊÍè¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÃÖ¤µî¤Ã¤¿¡È±¦Éª¡É¤ÎËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢±£¤·¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£Ì¾¸ÀÉ÷±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡¢ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ýµð¿Í¡¦ÀõÌî¤Ïºå¿À¡¦¿¹²¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò22Æü¤Î»î¹ç¤ÇÀÞ¤ê¡Ö1ËÜ¤·¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£ºÇ°¤Ç¤¹¡×¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦Âç´Ó¤Ï·ÐÈñÀá¸º¤Î¤¿¤áÂÐÀï¤¹¤ëÎ¾·³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¼Ò²ñ¿ÍÂ´¡£Ï«Æ¯´Ä¶¤Ë¤âÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¾¾ÅÄÀë¹À»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÈÆâÀîÀ»°ì»á¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡ÖËÍ¤¬¿¿¤óÃæ¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ý³ÚÅ·¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü¤Î2¡½1¤Î¥í¡¼¥¹¥³¥¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Í¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤±¤É¤Ê¡×¡£Ìîµå¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤ÏÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¾¡Ëô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¼Ô¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ãµ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡£Ãµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ýµð¿Í¡¦¼ãÎÓ¤ÏÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º³«ºÅ¤Ç¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑÆü¤Ë¥Û¡¼¥àÍÑ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÂÇ·âÎý½¬¡£¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°ã¤¦¤è¡ª½¸Ãæ¡ª½¸Ãæ¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£