»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ò°ìÎ§Á÷ÉÕ¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤È½ÂÃ«
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤È½ÂÃ«¶è¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÊÝÍ¾õ¶·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¶èÌ±¸þ¤±¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤ò°ìÎ§Á÷ÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¸ÂÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤È¿©¤¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¶è¤Ç¤Ï9·îËö¤Ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤¬Í¸ú´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤«»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹Î©¾ì¤«¤é¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Î¸òÉÕ¤ò75ºÐ°Ê¾å¤Ê¤É°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÅÄÃ«¶è¤Ï9·î¡¢½ÂÃ«¶è¤Ï7·î¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¡£