¡Ú¥Õ¥¸¡ÛÂè»°¼Ô°Ñ¡¡Èï³²½÷À£Á¥¢¥Ê¤ÈÃæµï»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¸å¤Î£Ó¥á¡¼¥ë¤â¾Úµò¡Ö¶ñÂÎÀ¤¢¤ë¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡¡Ãæµï»á¤Ïºï½üºÑ¤ß¤È½Ò¤Ù¤¿¡¡Ç§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¤È
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À£Á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÃ¼½ï¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬£²£²Æü¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿Í¤«¤éÂè»°¼Ô°ÑÊó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê»ØÅ¦¤ä¡¢´ØÏ¢¾ÚµòÅù¤Î³«¼¨ÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿·ï¤Ç¡¢²óÅú½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼éÈëµÁÌ³¤ä¡¢¾Ú¸À¼Ô¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¡Öº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»áÂ¦¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯£¶·î£²Æü¤ÎÃæµï»á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡Ê¢¨ËÜ»ö°Æ¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÎÍÑ¸ì¤òÌäÂê»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¸øÀµ¤Ê¾Úµò¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤ËÅÁÊ¹¾ÚµòÅù¤ò´ð¤Ë»ö¼ÂÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤Ï²óÅú½ñ¤Ç¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅö°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖËÜ»ö°Æ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½÷À£Á¤ª¤è¤ÓÃæµï»á¤ÏÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÅö°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæµï»áµÚ¤Ó½÷À£Á¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç£µ¹àÌÜ¤òÎóµó¡£
¡¡¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤òÉé¤¦Á°¤Î½÷À£Á¤Î£Ã£Ø¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈï³²¿½¹ð¡ÊËÜ»ö°Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÂÖÍÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¡×
¡¡¡Ö½÷À£Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¿´¿È¤Î¾É¾õ¡ÊËÜ»ö°ÆÄ¾¸å¤«¤é½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÆþ±¡¤Ë»ê¤ê£Ð£Ô£Ó£Ä¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡×
¡¡¡ÖËÜ»ö°ÆÁ°¸å¤Î½÷À£Á¤ÈÃæµï»á¤È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡ÊËÜ»ö°Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°ÙÂÖÍÍµÚ¤Ó½÷À£Á¤ÎÇ§¼±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ªÃæµï»á¤Ï½÷À£Á¤È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ïºï½üºÑ¤ß¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ë¡×
¡¡¡Ö£Ã£Ø´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢µÒ´Ñ»ñÎÁ¡¢£Ã£Ø´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì¡¢Î¾¼Ô¤Î¼éÈëµÁÌ³²ò½üÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¡Ê½÷À£Á¤ÏÅö°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´ÌÌÅª¤Ê¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµï»á¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤Î²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¡¡¡Ö½÷À£Á¤ÈÃæµï»á¤ÎÅö°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ú¸ÀÆâÍÆ¡¦¾Ú¸ÀÂÖÅÙ¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ò´ð¤Ë¡ÖÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡Ø´ë¶ÈÅùÉÔ¾Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¼ï¾Úµò¤ò½½Ê¬¤Ë¶ãÌ£¤·¤Æ¼«Í³¿´¾Ú¤Ë¤è¤ê»ö¼ÂÇ§Äê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµ®¿¦¤é¤Ï¡¢ÅÁÊ¹¾ÚµòÅù¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ö¼ÂÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹Ô°ÙÍÍÂÖ¤òÄ¾ÀÜ¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ëµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ô°Ù¤ÎÁ°¸å¤ÎµÒ´ÑÅª¾õ¶·¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¶¡½Ò¾Úµò¤Ê¤¤¤·ÅÁÊ¹¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ÖÀÜ»ö¼Â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ»ö¼ÂÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ´ºº¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³¿´¾Ú¤Ë¤è¤ë»ö¼ÂÇ§Äê¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£