2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN JAPAN

2025年5月31日(土)、6月1日(日)「2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN JAPAN」を幕張メッセで開催する、人気K-POPアーティストで俳優としても活躍するジェジュン。なんと、2日目の模様がニコニコ生放送で独占生中継されることが決定!

新作EP『Beauty in Chaos』はリリースと同時にiTunesのグローバルチャートを席巻。香港やエクアドルのiTunesアルバムチャートで1位を獲得するなど、世界的人気を証明したばかり。■最新EP『Beauty in Chaos』の世界観を表現今回のライブは、感情の「混沌」と、その中に宿る「美しさ」をテーマにした最新EP『Beauty in Chaos』の収録曲を中心に構成。激しいロックから繊細なロックバラードまで、多彩なジャンルの楽曲が織りなすステージは、まさに「混沌」そのもの。怒り、絶望、恐怖、そしてそこから芽生える勇気や愛といった人間の多様な感情を、ジェジュンが音楽を通して繊細に表現。ジェジュンの「今この瞬間の想いと表現力」が詰まったパフォーマンスはファン必見!■1曲目は無料で視聴可能!ニコニコ生放送での配信は、1曲目のみ誰でも無料で視聴可能!全編はニコニコプレミアム会員限定で配信されます。ライブ配信終了後も6月11日(水)23:59までアーカイブ視聴が可能ですので、見逃してしまった方も何度も視聴したい方も安心!この機会に、ジェジュンの深く美しい世界観を体験してみては?《放送概要》■番組名:JAEJOONG (ジェジュン) ライブ独占生中継!「2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN JAPAN」■生中継日時: 2025年6月1日(日)16:00〜18:00予定■アーカイブ配信視聴期間: 2025年6月11日(水)23:59まで■出演者:JAEJOONG (ジェジュン)■会場:千葉・幕張メッセ 国際展示場ホール9~11■主催:iNKODE JAPAN■視聴URL: https://live.nicovideo.jp/watch/lv347761560【レタスクラブWEB編集部YYY】