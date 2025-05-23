°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡11·î¤Ë½é¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ø¡¡ÊÅ²¼¤â¤«¤Ä¤ÆË¬Ìä¤Î¥é¥ª¥¹¤«¤é¾·ÂÔ¡¡¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤âÄ´À°¡¡µÜÆâÄ£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢11·î¤Ë½é¤á¤Æ³¤³°¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¬ÌäÀè¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤â¤«¤Ä¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥ª¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
º£·î¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈïºÒÃÏË¬Ìä¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬11·î¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤òÌÜÅª¤Ë¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¤ò¸ø¼°¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©70¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¾·ÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÆâÎ¦¹ñ¡¦¥é¥ª¥¹¡£ÆüËÜ¤ÎËÜ½£¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÌÌÀÑ¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¿ÆÆü´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï2012Ç¯¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¸ø¼°Ë¬Ìä¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎµðÂç¤Ê²ÏÀî¡¦¥á¥³¥óÀî¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ÞÊý¤«¤é²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÚºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹Ä¼¼¤È¤·¤Æ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¸øÌ³¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ
¡ÖNice to meet you. I hope you will enjoy¡×
2·î¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¡Ö¿·ÉÍ³û¾ì¡×¤Ç³Æ¹ñÂç»È¤Ê¤É¤Î³°¸òÃÄ¤ò½é¤á¤ÆÀÜÂÔ¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¾·¤¤¤¿µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¤â½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²¼±¡µÄÄ¹¤È¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²ñÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï¡¢´¿·Þ¼°Åµ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ä¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£