¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛTM NETWORK¤Î¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿°µ´¬¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡ØYONMARU+01¡Ù
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£TM NETWORK¤Î3¿Í¤¬40Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢5·î31Æü21»þ¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
WOWOW¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯·Þ¤¨¤¿TM NETWORK¤ÎÂç·¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î11¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤òÆÃ½¸¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤·¤Æ¡ØTM NETWORK YONMARU+01 at YOKOHAMA ARENA¡Ù¤¬¡¢5·î31Æü21»þ¤è¤êÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
TM NETWORK¤Ï¡¢40¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Æ3¥õ½ê6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢4·î8Æü¡¦9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ºÇ½ªÃÏ¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û
2021Ç¯¤Ë¡ÖºÆµ¯Æ°¡×¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2024Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿TM NETWORK¡£¡ÈFANKS intelligence Days¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Èー¥¿¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ä¥¢ー¤â¹Ô¤¤¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¥Èー¥¿¥ë40ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤Ë¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
ÌÀ¤±¤Æ2025Ç¯¡¢Èà¤é¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡ØYONMARU+01¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ºÇ¿·¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤Î½ªÃåÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î8Æü¡¦9Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê2days¡£ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGet Wild¤ÎÆü¡×ÅöÆü¤È¤½¤ÎÍâÆü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Äê¹ï¤¬²á¤®ÁÔÂç¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡Ö+01¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¸åÊý¤ÎµðÂçLED¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë³¤¤ÎÈàÊý¤Ë¾º¤ëÂÀÍÛ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¾ìÌÌ¤Ï´ÏÆâ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Î3¿Í¤¬Á°Êý¤ËÊâ¤½Ð¤¹¡£½çÈÖ¤Ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤êÉñÂæ¤Ë¹ß¤ê¤ë¤ÈÈâ¤¬³«¤¡¢À¸¿È¤ÎÈà¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²¾ÁÛ¶õ´Ö¤È¸½¼Â¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¸«»ö¤Ê±é½Ð¤À¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¿·¶Ê¡ÖWe Can¡Çt Stop That Way¡×¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¡¢ÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÌÚº¬¤Î¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥®¥¿ー¥×¥ì¥¤¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¶âÍËÆü¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Ø¡£¿·¶Ê¤«¤é½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÂÀ×¤¬¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç°ìËÜ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
2002Ç¯È¯É½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCastle In The Clouds¡×¤Ï¡¢°Å¤¯Èá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤Ø¤Î»¿²Î¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¡ÈÍ½¸À¼Ô¡É¤¿¤ëÈà¤é¤ÎºîÉÊ¤ÏºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
2014Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØQUIT30¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£Â¿È¯¤¹¤ëÊ¶Áè¡¢¼«Á³ºÒ³²¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬À¨»´¤Ê¸½¼Â¤È²½¤¹»þÂå¤Ø¤Î·Ù¹ð¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖAlive¡×¤Ç¤ÏµµÎö¤äÊ¬ÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¶«¤Ö¡£¡ÖBirth¡×¤«¤é¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁÈ¶Ê¡ÖThe Beginning Of The End¡×¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤Ç¤Ï²Î»ì¤âÅê±Æ¤µ¤ì¡¢À¤³¦´Ñ¤òÃúÇ«¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¤¤¤Ê¤ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¾®¼¼¤Î¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Î²»¿§¤¬¡¢Ã¯¤â¤Î¶»¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥ー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ä°½°¤Î¿´¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÖShow My Music Beat¡×¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»°Â¿ËàÃÏ¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡È¤¢¤Îº¢¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿ー¤òÄÞÃÆ¤¯±§ÅÔµÜ¤ÈÌÚº¬¤¬¾®¼¼¤Î¤½¤Ð¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¡¢3¿Í¤Ç´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë²»¤ò½Å¤Í¹ç¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò´¶³´¿¼¤¯¸«¼é¤ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»Ñ¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖGood Morning Mr.Roadie¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌ¾Á°¤ò¼¡¡¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤ÇÂ£¤ë¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤òÌ¥¤»¤Æ¤¤¿±§ÅÔµÜ¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¶¯¤¤TM¤Î¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¡£¾ï¤ËÀ¤³¦¤òÐíâ×¤·»þ¤Ë´ÑÇ°Åª¤Ê»×¹Í¤ËÀø¤ëÈà¤é¤À¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿Í´ÖÀ¤¬¼þ°Ï¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÂçÃÄ±ß¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖLOUD¡×¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖDive Into Your Body¡×¤Ï¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹TM¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë±éÁÕ¡£²Î»ì¤Ë¡Ö¤Ç¤¹¡¦¤Þ¤¹¡×Ä´¤òÍÑ¤¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤òÂ«¤Í¤¿¡ÖScreen Of Life¡×¤Ç¤Ï¡¢»°¿Í¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤á¤Æ¥¹¥Æ¥¤¥È¥á¥ó¥È¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¡á¸À¤ÎÍÕ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Áí¹ç±é½Ð¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤Ë¤è¤ëº£Æü¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È½ÃÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤Îµ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿´ê¤¤¤¬·ë¾½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿40¼þÇ¯µÇ°±Ç²è¡ØTM NETWORK Carry on the Memories -3¤Ä¤Î¸ÄÀ¤È°ì¤Ä¤ÎÁÛ¤¤-¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖEVOLUTION¡×¤À¡£¶µ²ñ²»³Ú¤Î¸·¤«¤ÊÀûÎ§¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ÖEVOLUTION¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡ÖResistance¡×¡ÖGet Wild Continual¡×¡ÖSelf Control¡×¤¬Â³¤±¤¶¤Þ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ìー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤ÊÆ³Æþ¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢AIÀ¸À®¤Ë¤è¤ëÁñ¸·¤Ê±ÇÁü¤ä¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î±ê¤¬Â¿ÁØÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCarry on the Memories¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï3¿ÍÀ¼¤È¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡È¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£40Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¡£¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿å«¤¬¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¾¿ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡ÖLast Encount¡×¤¬ÌÚº²¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤¿»°¿Í¤Î»Ñ¤¬Î³»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¹Ô¤¯¡£±ÇÁü¤ÏºÆ¤Ó¡È³¤¤ÎÈàÊý¡É¤ÎÉ÷·Ê¤Ø¤ÈÌá¤ë¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀÍÛ¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤¬¤¤¤«¤ËÀÈ¤¯¡¢´í¤¦¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÆü¤¬¤¤¤«¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Ê¤¯Âº¤¤¤â¤Î¤«¡£¸·¤·¤¤¸½¼ÂÇ§¼±¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥©ー¥¯¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡£Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤òË½á¤«¤Ä¹üÂÀ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁü¤äºÌ¸÷¤Î±é½Ð¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤Ë±ü¿¼¤¤¹Í»¡¤ò¸ò¤¨¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¡£40¼þÇ¯¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ°À×¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£TM NETWORK¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤òÌÄ¤é¤¹²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
PHOTO BY ´Ø¸ý¤«¤è¡¢¹âÅÄ¿¿´õ»Ò
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
+01
We Can¡Çt Stop That Way
¶âÍËÆü¤Î¥é¥¤¥ª¥ó
±Ê±ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È
Castle In The Clouds
Alive
Birth
The Beginning Of The End
The Beginning Of The End II
The Beginning Of The End III
Show My Music Beat
Good Morning Mr.Roadie
LOUD
Dive Into Your Body
Screen Of Life
TK Solo
EVOLUTION
Resistance
Get Wild Continual
Prologue
Self Control
Carry on the Memories
Last Encount
ÈÖÁÈ¾ðÊó
WOWOW¡ØTM NETWORK YONMARU+01 at YOKOHAMA ARENA¡Ù
05/31¡ÊÅÚ¡Ë21:00～
¢¨WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥õ·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
WOWOWÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/
TM NETWORK OFFICIAL SITE
https://fanksintelligence.com/