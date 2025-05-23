´Ú¹ñ¸¡»¡¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò½Ð¹ñ¶Ø»ß¡¡Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤äÊØµ¹°ÍÍê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¸¡»¡¤¬½Ð¹ñ¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä»ö¶È¤Ø¤ÎÊØµ¹¤Î°ÍÍê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¡¡´ÚÄá»Ò ÁíºÛ¡Ê2022Ç¯8·î¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÅ·¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¿®¼Ô¤òÁ°¤Ë¹â¤é¤«¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¤Î¤¦Ìë¡¢¸¡»¡¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢´ÚÁíºÛ¤¬½Ð¹ñ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡»¡¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ODA¡áÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Õú»áÉ×ºÊ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ÍÍê¤äÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¤Ï´ÚÁíºÛ¤Î»Ø¼¨¤äÌÛÇ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÚÁíºÛ¤ÎÎ©·ï¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£