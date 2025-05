歌舞伎役者の市川團十郎さんが自身のインスタグラムで、初夏の光景を投稿しています。



【写真を見る】【市川團十郎】 “Let’s go,” 親子手つなぎで初夏の夕方を歩く「晩御飯へ」 フォロワー感慨「麻央さんも見ていそう」





一枚目の写真は、團十郎さんと勸玄さんのつないだ手元。奥の方には麗禾さんの足元も見えます。二枚目では坂道の歩道を振り返る勸玄さんと追いついてくる麗禾さんの姿も。







そして麗禾さんが勸玄さんを包み込むようにして一緒に歩く写真や、住宅街の中の緑道を歩く写真も合わせて投稿。團十郎さんは英語で “Let’s go, together the three of us walking, to dinner,” (いこう、3人で歩いて、晩御飯へ、)とテキスト。









現在は「團菊祭五月大歌舞伎」の公演中で、この日は休演日だと思われます。この投稿から、團十郎さんたちが家族でのかけがえのない時間を感じていることがうかがえます。







團十郎さんは、坂道の彼方に沈みゆく夕日を眺める麗禾さんと勸玄さんの後ろ姿も投稿。フォロワーからは「ぼたんさん新之助さんとっても仲が良い」「見ているこちらも幸せになります」「麻央さんも空から見ていそう」など、感慨深げなリプライが多く集まっています。

【担当:芸能情報ステーション】